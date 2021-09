Nonostante le nostre abitudini di beauty-routine quotidiana che aiutano a purificare e detergere a fondo la pelle del viso, ci sarà sempre qualche imperfezione che vorremmo eliminare a tutti i costi. Punti neri, eruzioni cutanee, brufoli e altro sono alcuni dei peggiori nemici della nostra bellezza, che magari possono essere eliminati con un velo di trucco.

Pelle visibilmente liscia come la seta con il make-up a prova di punti neri, acne ed altro

Oggigiorno il nostro aspetto viene compromesso da vari fattori. Questi possono determinare problematiche come le macchie solari, i brufoli da stress o anche da mascherina, punti neri per lo smog, o altro ancora. Ecco perché consigliamo di seguire questi 5 passaggi da fare con il make-up per ottenere una pelle visibilmente liscia come la seta.

Oltre ad una giusta e giornaliera pulizia della pelle, non tutti riescono a liberarsi da questi piccoli contrattempi che pregiudicano l’estetica del viso. In questo modo si potranno nascondere le imperfezioni del viso in un modo semplice e veloce in pochi e semplici step.

Sono questi i 5 passaggi da fare con il make-up per ottenere una pelle visibilmente liscia come la seta

La prima cosa da fare è detergere la pelle ed idratarla a fondo. Soprattutto chi soffre di acne, dovrà quotidianamente pulire a fondo i pori della pelle. L’acne rende la pelle molto grassa, per questo motivo bisognerà regolare l’eccessiva produzione di sebo detergendola a fondo.

Dopo questo passaggio fondamentale, si potrà idratarla con prodotti specifici in caso di acne. Per altri tipi di pelle si potrà optare per delle creme idratanti, anti-età, ricche di vitamine, acido ialuronico o altro ancora. Non appena la crema sarà ben assorbita (per fare ciò si potrà eseguire un semplice ed efficace massaggio per il viso a prova di stress), si potrà passare allo step successivo.

Arrivati fin qui, bisognerà stendere la base del trucco che aiuterà a ridurre tutte le imperfezioni della pelle, il primer. Infatti questo, riduce la visibilità dei pori e tiene sotto controllo il sebo in eccesso della pelle. L’applicazione del primer è molto semplice. Va applicato su tutto il viso con un po’ di prodotto sulla fronte, guance, naso e mento e stenderlo con movimenti decisi verso l’esterno.

Dopodiché passare a correggere e nascondere macchie di colore che non sono uniformi con il resto della pelle. Ad esempio se bisogna coprire un brufolo rosso si dovrà utilizzare un correttore nei toni del verde e così via.

Dopo aver nascosto le macchie, prendere il correttore del tono della pelle e passarlo sui punti dove si desidera avere una maggiore copertura. In questo modo si potrà nascondere del tutto ogni imperfezione.

Infine passare un fondotinta opaco o matto che rifinirà alla perfezione. Dovrà essere tamponato e non strofinato sulla pelle ed fissare il tutto con un po’ di cipria.

Approfondimento

Tutte le donne dovrebbero provare questo straordinario strumento che le aiuta a migliorare lo sguardo