Tutte le donne dovrebbero provare questo straordinario strumento che le aiuta a migliorare lo sguardo

Migliorare lo sguardo sarà un gioco da ragazzi e tutte le donne dovrebbero provare questo strumento straordinario che aiuta a realizzare un make-up da favola.

L’utilizzo del piegaciglia è ben noto non solo nel mondo dello show-business, ma anche tra tante donne che vogliono sentirsi belle tutti i giorni, senza ricorrere ad un make-up artist.

Il piegaciglia è molto utile per chi ha delle belle ciglia folte e lunghe, ma soprattutto per chi non le ha e vorrebbe valorizzare lo sguardo in poche e semplici mosse.

Prima di cimentarsi nell’utilizzo di questo strumento, bisogna capire come agire nel modo giusto osservando alcuni step fondamentali.

Il piegaciglia è uno strumento molto facile e veloce da utilizzare che non danneggia le ciglia se si seguono dei piccoli accorgimenti.

Basterà posizionare le ciglia all’interno della pinza che chiudendosi farà una leggera pressione arrotondando di conseguenza le ciglia. Si potrà ripetere l’operazione fino a quando le ciglia non saranno perfettamente piegate verso l’alto.

Prima di procedere all’utilizzo di questo strumento bisognerà prestare attenzione ai 5 errori da evitare quando si usa il piegaciglia.

Una buona pulizia sarà necessaria come gli altri strumenti che si utilizzano per il make-up ad esempio le spugnette e i pennelli che vanno regolarmente puliti dopo l’utilizzo. Pulire il piegaciglia può evitare infezioni e basterà lavarlo con acqua e sapone. Cambiare il piegaciglia è un’azione inutile. Con il tempo e le varie applicazioni, i gommini tendono a usurarsi e le ciglia potrebbero spezzarsi o rimanere impigliare nella gomma oramai vecchia e deformata. Utilizzare il piegaciglia dopo aver applicato il mascara. Sarà meglio evitare di utilizzare il piegaciglia dopo aver applicato il mascara in quanto può creare maggiore spessore e nel piegare le ciglia si possono spezzare. È uno strumento che si può utilizzare con costanza. L’uso quotidiano, però, può danneggiare le ciglia provocandone la caduta. Piegare le ciglia con forza e per tanto tempo. Questo è l’errore più comune e più pericoloso che si può commettere. L’applicazione non deve essere troppo decisa, ma con leggera pressione per pochissimi secondi per non indebolire le ciglia, ma soprattutto spezzarle.

