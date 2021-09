L’estate è ormai agli sgoccioli e come ogni anno, il cambio di temperatura, il vento, la pioggia mettono a dura prova il nostro sistema immunitario e tutto l’organismo. Sintomi come febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e dolori muscolari sono molto comuni durante i mesi invernali.

Per evitare virus, malanni di stagione e difendersi dal contagio, è bene seguire delle semplici ma importanti regole. Come evitare gli ambienti chiusi e affollati, proteggersi con il vaccino, arieggiare la stanza dove si soggiorna o lavora. Ma ancora, lavare spesso le mani e coprire bocca e naso con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce.

L’importanza dell’alimentazione

Naturalmente per evitare i malanni di stagione bisogna anche agire per tempo. Infatti, è fondamentale rafforzare il sistema immunitario, non solo con le medicine e gli integratori, ma anche con una corretta e sana alimentazione. Ad esempio, ecco cosa seminare ora nell’orto per fare il pieno di vitamina C in autunno. Ma ricordiamo anche che questo piccolo vegetale potenzia le difese immunitarie e protegge dall’influenza.

Un’alimentazione ricca di frutta e verdura è utile per aumentare, rafforzare le difese immunitarie e fornire al corpo le vitamine e i sali minerali necessari per contrastare i mali stagionali. Ma non sottovalutiamo anche l’importanza del pesce, che aiuta a combattere le infezioni.

Tutti lo mangiano senza sapere che questo delizioso pesce aiuta a prevenire l’influenza

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un pesce in particolare, amato per la sua bontà ma anche per le sue proprietà benefiche: il salmone.

Un pesce dalla carne rosa e soda che con il suo sapore delicato e inconfondibile piace proprio a tutti.

Mangiare il salmone vuol dire assicurare al nostro corpo importanti proprietà salutari. Infatti, è una buona fonte di proteine e vitamine. Grazie alla presenza di acidi grassi omega 3, il salmone tiene a bada trigliceridi e pressione sanguigna. Ma non solo, tutti lo mangiano senza sapere che questo delizioso pesce aiuta a prevenire l’influenza.

Il salmone ricarica il corpo di vitamina D, che con le sue proprietà antinfiammatorie, agisce e rafforza il sistema immunitario. Ma non solo, pare che protegga dalle infezioni e riduca il rischio di influenza. Una vitamina che non riguarda, quindi, non solo la salute delle ossa, ma svolge un ruolo molto importante per il benessere di tutto l’organismo. Ecco, pertanto, che non dovremmo mai sottovalutare le proprietà del salmone che aiuta il nostro organismo in più occasioni.