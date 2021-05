Mascherina e make-up sono due cose che vengono viste come incompatibili, ma con le giuste ispirazioni si possono ottenere risultati straordinari.

Impossibile sentirsi esteticamente penalizzati indossando la mascherina con un make-up che punta a valorizzare e ottenere un look perfetto per l’estate 2021.

Basterà prendere tutte le abilità ed esperienze del make-up e con un po’ di fantasia si potrà illuminare il viso, anche indossando la mascherina.

Come sfruttare lo svantaggio estetico di avere sul volto la mascherina portando un vantaggio anche con un cambio di look?

Truccarsi è da sempre un segno di femminilità che viene espressa in colori e linee che modellano e definiscono certi aspetti estetici del volto.

Con delle giuste dritte, si possono utilizzare le zone scoperte del viso e farle splendere come una luce che acceca tutto il resto. In questo modo sarà difficile far caso alla mascherina perché saranno tutti concentrati ad osservare il restante del volto.

Per questo motivo, se si vuol brillare nel buio, basterà seguire dei pratici consigli che puntano sui trend dell’estate 2021.

Come valorizzare il make-up anche indossando la mascherina per ottenere un look perfetto per l’estate 2021

La base del make-up dovrà essere del tutto naturale. Si tratta della soluzione migliore per non macchiare la mascherina ed avere una sensazione di freschezza nonostante il caldo. Per avere una pelle a prova di sguardi, bisognerà preparare bene la pelle con la pulizia, tonificazione ed idratazione con creme specifiche.

Oppure adottare una crema leggera come la BB cream o la CC cream per ottenere un miglior effetto omogeneo. Infine con un tocco di cipria si potrà evitare che la pelle nelle zone grasse, resti il più a lungo possibile non unta.

Prima di passare direttamente agli occhi, si potrà decidere di delineare e perfezionare le sopracciglia. Quest’ultime possono essere ridisegnate donando una maggiore profondità allo sguardo. La matita che dovrà essere utilizzata per un effetto naturale, dovrà avere un tono più chiaro del colore delle sopracciglia.

Gli ombretti e i matitoni per colorare le palpebre dovranno puntare sui colori pastello ricchi di luce. Anche l’eyeliner potrà essere colorata, per dare un tocco ancora può intricante e molto più luminoso. Inoltre si potrà giocare con le forme ed i colori con disegni come fiorellini o stelline a lato, ritornando un po’ bambine anche magari indossando i gioielli del momento.

Non bisogna commettere l’errore di utilizzare un mascara o delle ciglia finte troppo pesanti che creano troppo volume. Le ciglia dovranno valorizzarsi con un mascara che le allunga e con l’aiuto di un piegaciglia potranno essere piegate leggermente all’estremità.