C’è chi, quando chiude una storia, non si guarda più indietro e chi invece vive di ritorni. Ebbene, in quest’articolo, tratteremo proprio di questi ultimi… Si tratta di segni che, per propria conformazione caratteriale, sono più propensi a lasciare la porta aperta al passato. Trascorso, infatti, il momento iniziale dello scotto e del rancore, il dubbio sulla validità del precedente amore, ritorna a farsi strada. Ed ecco che ci sono coloro che guardano avanti e quelli, invece, che non riescono a lasciarsi indietro il passato. Senonchè, a differenza di quanto si possa pensare, in questo atteggiamento c’entrano anche le stelle. Ecco, dunque, quali sono i 4 segni zodiacali che tornano più spesso con gli ex. Ma, l’aspetto più simpatico è che le motivazioni del ritorno, sono diverse a seconda del segno.

Le diverse motivazioni del ritorno

Occupiamoci, quindi, in primo luogo, di quello che tornano con gli ex per nostalgia. Costoro, tornando indietro più per consuetudine che per sentimento, sono i soliti del “lascia e piglia”. Si tratta del Cancro e dei Pesci. I nati sotto questi segni, si ritrovano a pensare spesso al passato e riportano a galla solo i ricordi migliori. Pertanto, tendono a tornare dov’erano, provando un maggiore senso di sicurezza nel relazionarsi con qualcuno che già conoscono. Quindi, è chiaro che si tratta di un loro modo di essere, cioè di una filosofia di vita. Conseguentemente, sono i primi due i segni che appartengono alla categoria che ci interessa.

Ecco quali sono i 4 segni zodiacali che tornano più spesso con gli ex

Poi, ci sono coloro che tornano con gli ex per ragioni sentimentali, ossia per romanticismo. Essi sono Toro e Bilancia, considerati i romantici dello zodiaco, per eccellenza. I primi sono quelli che pensano che, quando c’è l’amore, tutto è permesso e il resto non conta. Quindi, le altre esigenze, si possono ritagliare su quelle sentimentali. Per i medesimi, una rottura è considerata un normale incidente di percorso, che si può sempre risanare. Invece, coloro che appartengono al segno della Bilancia, tendono a tornare indietro in virtù del loro ottimismo. Ciò, infatti, li induce a vedere sempre il meglio nelle persone. Pertanto, sono particolarmente inclini al perdono e propensi a riprendersi il fidanzato di prima, allontanatosi per qualche motivo.