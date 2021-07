Chi pensa che ad agosto non si possano rinnovare terrazzi e giardini con piante eccezionali, coloratissime e profumate sbaglia!

Sicuramente le temperature roventi mettono a dura prova la salute dei nostri amati vegetali. Tuttavia, esistono specie di fiori e piante che approfittano di questo periodo estivo per crescere più velocemente e in modo più rigoglioso.

Sono questi i 4 fiori più belli e coloratissimi da piantare ad agosto per ammaliare tutti

Tra le piante meravigliose che donano tinte eccezionali abbiamo la begonia. Di questa pianta esistono circa 1600 specie differenti. Dunque, basta scegliere quella preferita e piantarla in questi giorni. Si consiglia, però, di optare per un luogo fresco e umido. La begonia preferisce zone d’ombra. In poco tempo regalerà una fioritura bella e splendente da adesso fino ad ottobre.

Ad agosto si può piantare anche l’iris. Una pianta perenne ed elegante che se messa a dimora alla fine dell’estate riuscirà a sprigionare tutta la sua forza e bellezza.

Piantare le peonie nel mese di agosto significa assicurarsi una fioritura eccezionale. Si consiglia un terreno argilloso e possibilmente ben drenato.

Infine, anche scegliere la viola del pensiero resta una scelta vincente. Questa pianta fiorisce in diversi periodi dell’anno come in primavera, l’autunno e l’inverno. Non bisogna fare altro che piantare i semi in un terreno fertile e drenato. Ed il gioco è fatto. Ed ecco svelato il perché sono questi i 4 fiori più belli e coloratissimi da piantare ad agosto per ammaliare tutti.