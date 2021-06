Le ortensie sono eccezionali nella forma e nel colore. Amate e ricercate per decorare giardini e balconcini di ogni tipo e grandezza, le ortensie regalano quel tocco di eleganza dalle tonalità pastello che tanto piace.

La Redazione, nella sua rubrica di casa e giardino ha spesso parlato di questi vegetali belli e facili da coltivare.

Più volte, infatti, il Team di ProiezionidiBorsa è andato alla ricerca di trucchetti, metodi e consigli degli esperti per far durare queste piante molto più a lungo.

Solo così le nostre ortensie saranno protette dal forte caldo e non si seccheranno

A pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’estate 2021, il caldo e le temperature roventi si stanno facendo sentire. Con il caldo a manifestare sofferenza non siamo solo noi che dobbiamo combattere contro l’afa e la spossatezza del periodo. Il caldo, infatti, si abbatte anche sulle piante del nostro giardino.

In questo caso, ecco alcuni consigli utili per salvare le nostre piante, perché solo così le nostre ortensie saranno protette dal forte caldo e non si seccheranno.

Il primo aspetto da considerare è che le ortensie in vaso sono le più fragili e le più a rischio. Con il caldo, infatti, la pianta può soffrire maggiormente la permanenza in spazi ristretti come i vasi. Inoltre, non potendo recuperare neanche il fresco del terreno, le ortensie in vaso sono le prima a seccarsi e morire.

Come salvarle? Dunque, ovviamente, in questi periodi particolarmente caldi, l’acqua è fondamentale per la pianta. Servono le cosiddette “bagnature di soccorso”, piccole e frequenti annaffiature del terreno che regaleranno nuova forza dall’arbusto. Una volta fiorite, non necessitano più di tanta attenzione però bisogna ricordarsi di annaffiarle almeno una volta al giorno.

Inoltre, da non sottovalutare la posizione delle ortensie. Per sprigionare più vitalità e fioriture abbondanti e colori più intensi, si consiglia di spostare la pianta in una zona leggermente ombreggiata.