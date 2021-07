Esageratamente bistrattata, la patata è da sempre considerata un alimento tabù nelle diete. Colpa del suo indice glicemico alto. Eppure alcuni studi in merito la stanno fortemente rivalutando, addirittura evidenziando le sue grandi proprietà nutrizionali e consigliandola all’interno di un regime alimentare ipocalorico.

Ovviamente quello che fa la differenza è il tipo di cottura a cui si sottopone questo prezioso alimento. Analizzando la patata a crudo, ci si sorprende nello scoprire che questo tubero è composto per lo più da acqua: ben il 78%. È ricca di carboidrati, amido e fibre. Ha proprietà antiossidanti. Grassi presenti solo in tracce mentre proteine intorno ai 2 grammi su 100 di prodotto. Ha un buon livello di vitamina C e B6 e abbondano il potassio, il magnesio e il fosforo.

Però le patate non le possiamo consumare crude e la cottura inevitabilmente modifica l’equilibrio nutrizionale sopra descritto. Soprattutto le fritture. Se invece prediligiamo cotture al vapore o bollite o ancora al forno, allora possiamo preservare le loro qualità organolettiche. Soprattutto se consumiamo anche la buccia che ne conserva moltissime.

Gli sportivi le mangiano per diminuire la glicemia, recuperare energie e rallentare l’invecchiamento

Inserire le patate nella dieta degli sportivi è molto vantaggioso, soprattutto se mangiate nella fase successiva all’allenamento. Quando si devono reintegrare gli zuccheri sani e si deve riacquistare energia. L’amido presente non incrementa la glicemia, è assai più digeribile e favorisce la ricostruzione del glicogeno. In pratica ridà energie.

Una ricetta super energetica

Abbinare questo super alimento ad altri super alimenti è sicuramente la mossa vincente. Da qui una ricetta veloce per gustare le patate lesse insieme ai fagiolini. Abbinamento perfetto perché grazie alla presenza di betacarotene e luteina anche questi ultimi si classificano fra gli alimenti più consigliati per contrastare l’invecchiamento cellulare.

Preparazione

Dopo aver fatto lessare delle patate a pasta gialla di piccole dimensioni, tagliamole a spicchi con tutta la buccia. Unirle ai fagiolini precedentemente sbollentati e raffreddati in acqua ghiacciata. Sbriciolare un rosso d’uovo sodo e amalgamare il tutto con un cucchiaio di buona maionese (magari fatta in casa). Salare e pepare a piacere. Oltre che essere buonissime ecco perché gli sportivi le mangiano per diminuire la glicemia, recuperare energie e rallentare l’invecchiamento cellulare.