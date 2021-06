Molto spesso sono proprio le azioni più banali e semplici a compromettere la salute delle nostre piante.

Coltivare e prendersi cura di gerani oppure delle ortensie non è così difficile. Sono piante che richiedono poche attenzioni e che rendono balconi, terrazzi e giardini davvero colorati e raffinati in poco tempo.

Entrambi, infatti, sono vegetali gettonatissimi e molto amati ed è per questo che la Redazione, da mesi, cerca di raccogliere i trucchetti e i consigli degli esperti più efficaci per averli sempre perfetti con fioriture abbondanti.

In questo spazio, invece, il Team di ProiezionidiBorsa vuole mostrare perché per ortensie e gerani sempre in salute, belli e brillanti mai sottovalutare questa banalissima azione che in molti sbagliano inconsapevolmente.

Un errore molto più comune del previsto

Stiamo parlando del momento dell’annaffiatura. Tutti annaffiamo le piante, ovviamente, ma sono in pochi ad adottare le strategie di annaffiatura migliori.

I gerani, ad esempio, sono piante dal clima più arido e quindi non apprezzano l’acqua troppo abbondante. Inoltre, patiscono molto il ristagno d’acqua nel sottovaso. Prima di annaffiare i gerani bisognerebbe toccare il terriccio con le mani. Se risulta secco e asciutto allora la pianta ha bisogno d’acqua. In generale per i gerani è sufficiente una sola annaffiatura al giorno, preferibilmente di sera.

Anche le ortensie è meglio annaffiarle di sera. Versare l’acqua nel terreno ma adoperarsi anche per una leggerissima rinfrescata alle foglie farà bene alla pianta. Dunque, ecco perché per ortensie e gerani sempre in salute, belli e brillanti mai sottovalutare questa banalissima azione che in molti sbagliano inconsapevolmente.