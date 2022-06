È tempo di darci un taglio e sfoggiare una nuova chioma per questa estate all’insegna della riscoperta. Dopo gli ultimi anni passati praticamente in casa, non vediamo l’ora di uscire e provare cose nuove. Nuovi abiti, più colorati e sbarazzini per rinnovare il guardaroba come detta la moda del momento. Ma anche un nuovo taglio di capelli che testimoni la nostra rinascita a tutto tondo.

Se siamo pronte a fare questo passo, non possiamo non optare per uno di questi tagli del momento. Facili da gestire, grazie alle loro linee nette e sfilate riescono anche a farci sembrare molto più giovani. Ideali davvero per qualunque tipo di capello e viso, non ci resta che scegliere il più adatto a noi.

Sono questi i 3 tagli dell’estate che scolpiscono gli zigomi, assottigliano il viso tondo e ringiovaniscono di 20 anni

La moda del momento vede un ritorno parziale ai tagli ultra corti molto in voga negli anni 2000. Chi non se la sente di accorciare così tanto i capelli più optare per un wob, un caschetto medio-corto, scalato e rigorosamente mosso, davvero affascinante. Ideale anche a 50 anni perché addolcisce anche i visi più spigolosi. Ma se invece il nostro obiettivo è quello di dare più definizione e scolpire il viso, sono questi i tagli perfetti.

Cominciamo con il pixie cropped, il taglio dell’estate 2022 dall’effetto super ringiovanente. Questa versione leggermente diversa dal classico taglio corto rasato dà luce agli zigomi, definendoli ulteriormente. Come spiegarlo al nostro parrucchiere? Cortissimo dietro, leggermente più lungo in avanti perché si porta pettinato sulla fronte. Questo dà proprio luce al viso, focalizzando l’attenzione sugli zigomi e creando geometrie eleganti. È adatto davvero a chiunque, a tutte le età, soprattutto per chi ha un viso pieno e tondo.

Due alternative leggermente più lunghe

Per chi, invece, preferisce mantenere una certa lunghezza, il taglio più alla moda che consigliamo è il bixie. Un incrocio tra il bob, il caschetto e il pixie più classico e sbarazzino. Sfilato e leggero, è un taglio corto facile da gestire che sfina il viso togliendoci qualche anno. Un ritorno agli anni ’90, certo, ma che sembra essere davvero in voga al momento.

Finiamo con il bowl cut, il classico taglio a scodella che forse tutti i bambini hanno sperimentato almeno una volta. Questo taglio particolarissimo crea un effetto liftante e ringiovanente, certo, ma non è per tutte. Per sfoggiarlo ci vuole sicuramente carattere, ma anche dei capelli sottili e poco ribelli. Un taglio un po’ mascolino all’apparenza che, invece, rivela raffinatezza se portato con colpi di sole.

Quindi, sono questi i 3 tagli dell’estate che dobbiamo scegliere per essere alla moda, ma anche per sembrare più giovani. Se questi tagli ci sembrano troppo corti per i nostri gusti, c’è sempre una soluzione intermedia. Il long bob potrebbe essere il giusto compromesso per chi cerca un taglio che definisca il viso, ma dando volume.

