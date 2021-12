Come la moda anche le tendenze in fatto di capelli cambiano da stagione a stagione. Colori dalle sfumature ricercate, tagli anche originali come il mullet. Però quando si tratta di fare un salto dal parrucchiere spesso ci rifugiamo nelle solite acconciature. Questo accade soprattutto quando gli anni passano e non ce la sentiamo più di osare.

Magari tentiamo con qualche ciocca più particolare che va via dopo qualche lavaggio. Oppure una delle formidabili tinte per capelli che stanno spopolando tra le Star. Ma quando il parrucchiere impugna le forbici preferiamo solo che spunti solo un po’. Quanto basta per eliminare i capelli rovinati e sfibrati e nulla più.

A 50 anni ecco qual è il taglio di capelli più affascinante per ringiovanire il viso di almeno 10 anni

Però anche quando abbiamo superato la soglia dei 50 possiamo osare con dei tagli più audaci. Non per forza corti che sono certo più gestibili, ma possono anche invecchiare. Per qualche motivo c’è questa sorta di credenza popolare che dopo una certa età bisogna adeguarsi. Non è affatto vero, anzi esistono diversi tagli che possono anche farci perdere diversi anni.

Abbiamo già visto come sembrare più giovani e belle con uno di questi tagli di capelli di tendenza che stanno già spopolando. Oggi ci concentreremo sul cosiddetto wob, il “wavy bob”. Questo taglio ormai l’abbiamo visto su tutte le riviste patinate. Un caschetto sinuoso che incornicia ed esalta lo sguardo. Anche Star non più giovanissime fanno tremare d’invidia le ragazzine anche sul tappeto rosso sfoggiandolo.

Per ogni viso il suo

Il classico taglio corto può essere comodo e pratico, ma non sta bene a tutte. Chi ha un viso più spigoloso con la rasatura rischia di indurire il viso. Invece di guadagnarci in anni potrebbe addirittura sembrare più in là con gli anni.

Per questo motivo il wob è la soluzione ideale per quasi tutte le donne. Adattato alle proprie caratteristiche del viso ovviamente può fare la differenza. Ad esempio, se si ha una fronte molto alta la frangia è perfetta per ammorbidire l’aspetto. Se il viso è leggermente tondo meglio scegliere un ciuffo laterale o la frangia “a tendina” che incornicia gli zigomi.

Sicuramente uno dei segreti per sembrare più giovane è avere i capelli sani. Per avere capelli lunghi, sani e forti basta usare sempre questo segreto che viene dall’Oriente. Con degli impacchi mirati i capelli non saranno più secchi e sfibrati. Così possiamo farli crescere più velocemente, scalarli e acconciare il nostro wob. Qualche sfumatura più chiara per dare ulteriore movimento e nessuno ci darà mai più di 40 anni.

Insomma a 50 anni ecco qual è il taglio di capelli più affascinante per ringiovanire il viso di almeno 10 anni. Non per forza tagli corti e pixie cut, anche questo strepitoso taglio è perfetto a 20 anni come a 50 anni.