Ecco il taglio del momento che sfina il viso e dona volume ai capelli 

Anno nuovo, vita nuova. È il momento giusto per dare un taglio ai capelli e cominciare con un nuovo sprint questo 2021. Questo taglio tornato in voga già a fine 2020 è l’ideale per tante tipologie di viso. Sta bene praticamente a chiunque, ma ha il pregio di donare volume e rendere il viso più magro.

Il taglio di cui stiamo parlando è quello chiamato long bob. Che non è altro che un caschetto più lungo, asimmetrico. Infatti i capelli saranno più o meno all’altezza delle spalle. Ma solo quelli davanti, perché la parte posteriore sarà leggermente più corta.

È proprio questa asimmetria che inganna l’occhio di chi guarda. Il viso più tondo o quadrato in questo modo sembrerà più allungato. E questo effetto ottico darà slancio ai tratti del viso, facendolo sembrare più fino e magro. Un’ottima soluzione sia se c’è qualche chiletto in più di cui vorremmo sbarazzarci. Sia se proprio di costituzione si ha un viso non ovale. Inoltre la differenza di lunghezze crea volume nella parte posteriore. Facendo sembrare tutta la chioma più folta.

A seconda dei gusti e della forma del viso, il long bob si può portare in due varianti. Liscio e più squadrato per ammorbidire i tratti dei visi più spigolosi. E con delle onde molto ampie per dare volume e movimento a chi ha i capelli molto fini. Che magari tendono ad appiattirsi in testa.

Il long bob mosso è di gran lunga il preferito di tante celebrieties. Molto facile da gestire, non richiede troppo sforzo. Lo styling è molto veloce e dura tutta la giornata. Basterà una piastra per fare le onde molto larghe. O un ferro per onde un po’ più strette, che andranno aperte con la spazzola.

Nella versione più classica si porta con la riga centrale. Ma con un bel ciuffo laterale è stupendo. O anche una frangia morbida, se si ha un viso molto allungato. Un balayage o un bel colore pastello vibrante sono l’ideale per completare il look.

Con questo nuovo look saremo pronte ad affrontare con più grinta il 2021. E se si vuole osare un po' di più, perché non provare con dei colpi di sole viola o fluo?