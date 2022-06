Il pesce svolge un ruolo molto importante per il benessere del nostro organismo. È uno dei prodotti alla base della famosissima dieta Mediterranea, insieme a frutta, verdura, legumi e cereali.

Le proprietà nutrizionali di questo prodotto sarebbero davvero molto preziose per l’intero organismo. Non solo per la presenza di vitamine e minerali, ma anche per gli acidi grassi Omega 3, che svolgerebbero un ruolo fondamentale nella prevenzione cardiovascolare. Insomma, il pesce fornirebbe al nostro corpo tutti gli elementi necessari per prevenire alcune malattie.

Oltre ad avere poco colesterolo, questo pesce dalla carne soda e digeribile sarebbe anche un’ottima fonte di vitamina D

Il presce è un alimento che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. Un prodotto ittico perfetto anche per l’alimentazione dei bambini e delle persone anziane. Sono tantissime le varietà di pesce che troviamo in pescheria. Ma assicuriamoci sempre di portare a casa un prodotto fresco e di qualità.

Orate, spigole, merluzzo, salmone. Sono tutti prodotti che gli italiani comprano spesso. Non sottovalutiamo, però, anche un altro piccolo pesce, ricco di nutrienti. Parliamo della triglia, caratterizzata da carni sode e molto pregiate. È facilmente riconoscibile grazie al suo colore rosso e brillante. Si tratta di un pesce di mare tipico dell’Oceano Atlantico, ma anche del Mar Mediterraneo e del Mar Nero

In commercio possiamo trovare le triglie sia fresche che surgelate. Sono un alimento molto versatile, da preparare sia al forno, in padella ma anche fritto. Molti non sanno, poi, che le triglie sarebbero una perfetta fonte di vitamina D. Parliamo di una vitamina utile per la mineralizzazione dell’osso e che si sintetizzerebbe nel nostro organismo anche tramite l’esposizione al sole. Inoltre, avrebbe la capacità di mantenere nella norma i livelli di calcio e fosforo nel sangue.

Le carni della triglia sono molto saporite ma digeribili, nonostante siano abbastanza grasse. Conterrebbero acidi grassi Omega 3 e sarebbero una fonte importante di proteine.

Ma oltre ad avere poco colesterolo, la triglia conterrebbe anche pochi carboidrati. Quindi, potremmo considerarlo un alimento perfetto anche per chi segue una dieta. Naturalmente è sempre consigliato sentire il parere di un medico esperto. La triglia presenta molte lische, quindi facciamo attenzione soprattutto se a mangiare il pesce sono bambini e anziani.

Lettura consigliata

Potremmo ricaricarci di vitamina D ed E grazie a questo unico piatto che contrasterebbe dolori alle ossa e invecchiamento