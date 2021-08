Secondo i dati ufficiali la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiocircolatorie, sono i tumori. Tra i più diffusi vi è sicuramente il tumore al colon retto, soprattutto in persone tra i 60 e i 75 anni. Ma nonostante l’aumento di casi negli ultimi anni si è riscontrato una diminuzione di decessi, molto probabilmente grazie alla maggiore informazione e prevenzione. Fattori di rischio dei tumori, oltre ad essere familiarità ed età, sono stile di vita disordinato e alimentazione sbagliata. Tuttavia, sempre più persone manifestano un aumento di attenzione verso uno stile di vita sana e un’alimentazione equilibrata, ricorrendo anche ad integratori vitaminici.

Per soddisfare il fabbisogno di vitamine, proteine, omega-3 del nostro organismo, è sufficiente seguire un’alimentazione equilibrata. Infatti, sono questi i 3 passaggi che salvano la vita dal cancro al colon retto. Il miglior modo per apportare vitamine, proteine e omega-3 al nostro organismo è assumere verdura, frutta, proteine vegetali e pesce. Quest’oggi, i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno i passi da seguire, o meglio le regole fondamentali per diminuire il rischio di tumori e contrastarne lo sviluppo.

Sono questi i 3 passaggi che salvano la vita dal cancro al colon retto

Prima regola fondamentale è seguire un’alimentazione equilibrata, prediligendo frutta verdura, cereali integrali e legumi. Limitare il più possibile il consumo di carne rossa e soprattutto di carne lavorata. Secondo la fondazione Veronesi intervenire sui comportamenti alimentari può prevenire può ridurre notevolmente il numero di diagnosi.

Altro passaggio fondamentale, che va a braccetto con il regime alimentare, è senza dubbio l’esercizio fisico. Infatti, secondo vari studi scientifici, l’attività fisica riduce il rischio d’insorgenza non solo di malattie cardiovascolari, ma anche di cancro al colon. In particolare, uno studio ha riscontrato un’importante associazione tra livelli di attività fisica più elevati e più bassi rischi di tumori. Tra questi soprattutto tumori a vescica, colon, seno, endometrio, esofago, reni e stomaco.

Ultimo passaggio, ma non per minore importanza, è la prevenzione. Ovvero la cosiddetta colon-prevenzione, mediante test di sangue occulto nelle feci o colonscopia. Quest’ultima, oltre ad essere diagnostica può anche diventare terapeutica, qualora dovessero riscontrarsi dei polipi in quanto potrebbe contestualmente all’esame rimuoverli. Ecco perché seguire queste 3 regole alimentazione, sport ed esami può assicurarci una vita serena e longeva.

Questi sono indicativamente i 3 passaggi che salvano dal cancro al colon ma per qualsiasi problema o dubbio è sempre consigliato consultare un medico specialistico.

