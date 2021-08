Ogni stagione ha le sue mode: in fatto di abiti e accessori, taglio e colore di capelli, smalto per le unghie e make-up in generale.

Molte donne sono tradizionaliste ed hanno un proprio stile che ci tengono a mantenere sempre. Spesso si tratta di trucchi strategici per nascondere piccoli difetti. Ecco infatti i semplici accorgimenti che faranno sembrare più formose e super femminili anche le più magre.

La maggior parte delle donne, invece, ci tiene a stare al passo con le mode. Iniziamo allora a dare qualche utile consiglio in tal senso. Prendiamo il caso della manicure.

Avere mani ben curate è fondamentale. Insieme al sorriso sono infatti il nostro biglietto da visita.

In questi giorni di rientro, molte possono ancora sfoggiare la tintarella. Per mettere in risalto le nostre mani ancora color bronzo possiamo puntare su questi smalti. Col passare del tempo, tuttavia, l’abbronzatura tenderà a sbiadire. Chi volesse mantenere ancora per un po’ quel bel sano colorito dorato, può aiutarsi con questo semplice autoabbronzante da realizzare in casa con un goloso ingrediente.

Ad autunno inoltrato, però, non ci saranno più scuse. Tutte ritorneremo un po’ pallide. Meglio allora informarsi per tempo sulle mode e cominciare a procurarsi gli smalti che andranno per la maggiore.

Sono questi i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno

Blu

Iniziamo dal blu, il colore che infonde calma e serenità. Il blu, per le mani autunno/inverno 2021, deve essere intenso e deciso, anche se non troppo scuro.

Elegante e raffinato, può essere addolcito con una una nail-art semplice e lineare che non sia né troppo eccessiva né tanto meno invadente.

Grigio

Passiamo ora alla seconda nuance che molte sfoggeranno. L’Ultimate Gray è di certo una tinta insolita per le unghie. Tuttavia si tratta di un colore abbastanza neutro che sta bene a tutte e si abbina facilmente con qualsiasi tipo di abbigliamento. Per chi ama le decorazioni, suggeriamo di puntare sui contrasti cromatici. Sul grigio risaltano infatti molto bene il giallo, l’arancione, il rosso e il corallo.

Malva

Concludiamo la nostra triade di smalti per la prossima stagione con il color malva, un viola chiaro e molto delicato. Raffinato ed elegante, è perfetto da sfoggiare così com’è. Se possibile, evitare quindi glitter e decorazioni di vario tipo. Meglio evitare anche la “french tono su tono” di moda quest’anno.

Molto sofisticato, il color malva sta bene sia sulle mani che sui piedi.

E dunque, sono questi i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno.

Non resta altro che scegliere quello che più ci fa sentire a nostro agio.