“Magrezza non vuol di bellezza”. Così recita un vecchio adagio e non c’è niente di più vero. Di certo essere molto in sovrappeso non è bello ma soprattutto non fa bene alla salute. Ma anche essere troppo sottopeso non è di certo un bel vedere.

Le donne molto magre hanno il cosiddetto fisico androgino. Di costituzione esile, hanno una ossatura sottile, sono asciutte e hanno pochissimo seno. Ed ovviamente niente curve.

Se molti di noi vorrebbero perdere qualche chilo, queste persone invece desidererebbero ardentemente avere un po’ di ciccia in più!

Pur mangiando, per queste persone è davvero difficile mettere su anche solo qualche etto. Possiamo però giocare con l’abbigliamento.

Vediamo alcuni semplici accorgimenti che faranno sembrare più formose e super femminili anche le più magre

Pantaloni

Evitare i modelli troppo attillati del tipo skinny perché l’effetto ‘gambe a stecchino’ è assicurato. Molto meglio optare per classici pantaloni a sigaretta che sono sempre eleganti.

Se piacciono, sono perfetti anche i pantaloni a zampa in quanto spostano l’attenzione sulla parte bassa delle gambe e minimizzano fianchi troppo piatti.

Gonne

Di gonne ne esistono tanti modelli. Le più indicate per le donne minute sono le gonne dritte e strette lungo tutta la figura. Meglio se a vita alta in quanto sottolineano la magrezza ma senza concentrarsi solo su un punto.

Ok anche alle gonne a trapezio che aggiungono volume a fianchi stretti. Attenzione solo al fatto che tendono anche a sottolineare una vita troppo sottile.

Via libera alle gonne lunghe, molto pratiche e comode sia in estate che in inverno. Ne abbiamo parlato in un altro articolo. Ecco il link.

Scollatura

Discorso assai delicato perché chi è magra e vuole sembrare un po’ più formosa deve assolutamente evitare le scollature troppo profonde che mettono in mostra quel che non c’è! In particolare, no alle scollature verticali, molto profonde e a “V”.

La scollatura perfetta per i fisici asciutti è quella “a barca” che rende più sensuale ed equilibrata l’intera figura.

Ecco quindi i semplici accorgimenti che faranno sembrare più formose e super femminili anche le più magre.

Ricordiamo infine che un bel reggiseno imbottito e col ferretto concluderà il tutto alla perfezione!