L’abbronzatura è una cosa che piace a tutte. Ci fa sentire più belle e ci regala un aspetto più sano. Dopo ore e ore stese sul lettino a crogiolarsi sotto il sole, dobbiamo fare di tutto per esaltare la nostra tintarella.

Vediamo ad esempio come dipingere le unghie di mani e piedi per mettere ancor più in risalto il nostro fantastico colorito dorato.

I colori di smalto da preferire per far risaltare ancora di più l’abbronzatura

La scelta più astuta per far risaltare la pelle bronzea è puntare sui contrasti.

Abolita quindi tutta la gamma dei marroni e dei grigi, i bordeaux, i prugna e i viola scuro. No anche al nero. Queste tinte scure stanno bene in inverno quando siamo bianchi e pallidi.

Vediamo invece quali sono le tinte su cui puntare.

Colori pastello

Giallino, verde menta, rosa pallido, lilla, celeste… Sono tutte tinte delicate e molto chiare che creano un bel contrasto. Perfetto anche il bianco, ritornato molto di moda sia nella versione delicata bianco latte sia in quella più strong bianco gesso.

Questi colori tenuti stanno molto bene sulle unghie corte e squadrate.

Colori pop

Vivaci e brillanti vanno benissimo anche i colori fluo come il blu elettrico, il fucsia, il giallo acido e il verde brillante. Trattandosi di colori così vistosi, meglio evitare decorazioni troppo complicate ma limitarsi al semplice colore puro. Sono perfetti da sfoggiare per le occasioni meno formali.

Corallo

È il colore della stagione estate 2021 ed è perfetto anche sulle unghie. L’effetto migliore si ottiene scegliendo un colore lucido.

La nuance corallo sta bene sia sulle mani che sui piedi contemporaneamente.

Glitter

Per la sera o gli eventi mondani possiamo impreziosire anche una sola unghia con un bagliore luminoso. Basta una passata di brillantini. Sono dunque questi i colori di smalto da preferire per far risaltare ancora di più l’abbronzatura. E per le irriducibili tradizionaliste che non amano seguire le mode, nessun problema, il classico rosso Ferrari va sempre bene e mette in risalto la tintarella!

