Leggere libera la mente e rilassa lo spirito. Un libro, infatti, può diventare un amico per la vita, trasmettendoci una molteplicità di emozioni incredibili. Proprio per questo motivo, scegliere le giuste trame potrebbe svoltare totalmente la nostra giornata. Soprattutto la sera, quando ci mettiamo sotto le coperte e aspettiamo di addormentarci, un romanzo può essere un grandissimo compagno. E, proprio per questo motivo, ne vogliamo consigliare alcuni meravigliosi che ci lasceranno a bocca aperta.

Sono questi i 3 libri perfetti da leggere la sera prima di dormire che rilasseranno come non mai

Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un libro capolavoro che sicuramente ci farà innamorare in modo indescrivibile. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo evidenziato la bellezza di ben 3 opere che non possiamo non leggere almeno una volta nella vita. Oggi indichiamo altri volumi che per certo potrebbero travolgerci e che soprattutto, la sera prima di chiudere gli occhi e cadere tra le braccia di Morfeo, potranno rilassarci e aiutarci a prendere sonno. In primo luogo, troviamo Otello, un gioiello di Shakespeare famosissimo. In questa opera, verremo catapultati nella storia d’amore del protagonista che, perso nel sentimento per la sua Desdemona, si farà travolgere dalla gelosia. La scrittura magistrale dell’autore inglese e l’intelligenza con cui presenta il famoso condottiero della Repubblica di Venezia riescono a rendere questa trama interessante, intrigante e affascinante. Un vero e proprio capolavoro.

Nella lista troviamo altri due capolavori che sicuramente cattureranno la nostra attenzione

Da leggere assolutamente anche Gita al faro della superba Virginia Woolf. La trama ruota attorno alla famiglia Ramsay, in vacanza sulle Isole Ibridi dove, in lontananza, si nota un faro che cattura l’attenzione della donna di casa. L’aspetto più affascinante del libro è che, in realtà, non verremo catturati in alcun modo dagli eventi descritti dall’autrice. Ciò che colpirà di più, infatti, è il profilo emotivo che la Woolf presenta minuziosamente delineando, con magistrale sapienza, i contorni dei personaggi a livello psicologico e profondo.

Infine, troviamo Il quinto giorno dell’incredibile Frank Schätzing. La trama si adatta perfettamente ai giorni nostri dato che si svolge durante una pandemia, nonostante si tratti di una situazione diversa da quella odierna. Qui, infatti, vedremo degli animali simili a vermi che, assieme alla fauna marittima, metteranno i bastoni tra le ruote al commercio mondiale. Una serie di eventi ci terranno letteralmente incollati alle pagine, lasciandoci con il fiato sospeso. Dunque, ora lo sappiamo. Sono questi i 3 libri perfetti da leggere la sera prima di dormire che rilasseranno come non mai.

