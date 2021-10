L’oroscopo è un argomento sempre attuale. Molte persone ci credono fermamente e lo consultano ogni settimana o addirittura tutte le mattine. Altri, invece, sono più scettici, dicono di non crederci ma poi cedono a dare una lettura veloce soprattutto in vista di un esame o un appuntamento importante.

Che l’oroscopo sia attendibile o meno, non spetta di certo a noi stabilirlo. Una cosa, però, è abbastanza certa: essere nati in un particolare giorno ha influssi notevoli su alcuni tratti del carattere e della personalità delle persone. Sulla base della macro suddivisione tra segni di Acqua, Aria, Terra e Fuoco, è infatti possibile riconoscere delle grandi distinzioni. Ovviamente non è possibile né logico pensare di ricondurre l’intera umanità in 12 categorie specifiche, ovvero secondo i 12 segni zodiacali. Tuttavia, ci sono caratteristiche predominanti che risultano più evidenti rispetto ad altre. Stiamo proprio per vedere un caso.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sono questi i 2 segni zodiacali più ordinati, precisi e puntigliosi

Ci sono persone molto ordinate, che amano avere ogni cosa sotto controllo. Amano avere la casa in ordine così come la scrivania, e conservano documenti e bollette in maniera precisa. Sistemano i vestiti in armadi e cassetti con precisione quasi maniacale, e molto difficilmente riescono a rilassarsi sul divano la sera se non hanno lavato tutti i piatti e messo in ordine la cucina.

Vivere con persone di questo tipo può essere un vantaggio, se sono disposte a mettere ordine anche tra le nostre cose. Al contrario, la convivenza può diventare un incubo!

Vediamo allora quali sono questi segni “perfettini”.

Il podio se lo aggiudicano due segni di Terra

I nati sotto il segno del Capricorno esigono ordine in almeno un ambito della propria vita, e guai a spostargli qualcosa! Sono persone testarde e piuttosto inquadrate. Se però si riesce a toccare le corde giuste, riescono anche ad ammorbidirsi e a lasciarsi andare.

Sicuramente peggio, in fatto di puntigliosità, è il segno della Vergine. Le persone del segno della Vergine sono ordinate ma arrivano ad essere quasi ossessionate da questa cosa.

I nati sotto questo segno sono infatti molto precisi anche nelle loro abitudini. Non amano i cambiamenti dell’ultimo minuto e tendono a seguire una routine prefissata molto regolare. Qualunque tipo di cambiamento, anche minimo, li mette in agitazione e gli scombussola sia la giornata che l’ordine mentale.

Secondo l’oroscopo, dunque, sono questi i 2 segni zodiacali più ordinati, precisi e puntigliosi. È doveroso però menzionare anche un terzo segno, quello dell’Ariete. Anche gli arietini, infatti, sono piuttosto ordinati, ma principalmente sul lavoro. A casa e nella vita privata, tendono invece a rilassarsi e a prendersela un po’ più con calma.

Il contrario, invece, accade ai nati sotto il segno del Toro. Questi, infatti, esigono rigore in casa e negli affetti, mentre sul lavoro risultano essere un po’ più tolleranti.

Approfondimento

Svelati quali sono i segni zodiacali più affettuosi e due sono davvero insospettabili