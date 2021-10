Le probabilità sono che a Wall Street il ribasso possa continuare. Facebook prende una brutta piega

Dopo la prima giornata di contrattazione di questa settimana, le probabilità sono che a Wall Street il ribasso possa continuare. Se qualcosa non cambierà nella giornata odierna, potrà partire un vero e proprio sell off del 7/10% in poche settimane.

C’è da dire che alcuni nostri indicatori, nonostante questa ulteriore debolezza, continuano a ravvisare delle divergenze rialziste che potrebbero cambiare le carte in tavola e far invertire al rialzo la tendenza.

Procediamo per gradi.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata odierna e i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza ribassista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera superiore a 34.952. Rialzi duraturi solo con una chiusura del 15 ottobre superiore a 34.976.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera superiore a 14.666. Rialzi duraturi solo con una chiusura del 15 ottobre superiore a 14.756.

S&P 500

Tendenza ribassista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera superiore a 4.416. Rialzi duraturi solo con una chiusura del 15 ottobre superiore a 4.430.

In data 30 settembre avevamo raccomandato un’operatività Sell sul titolo Facebook. In quel momento, il prezzo era a 339,61.

Facebook (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 11 ottobre al prezzo di 325,45 dollari in ribasso dell’1,39% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 244,61 ed il massimo a 384,33.

La nostra strategia di investimento sul titolo

Fino a quando non verrà rotto al rialzo in chiusura giornaliera e poi settimanale la resistenza di 338,84, saranno possibili ribassi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 298,19 e poi 265 dollari e oltre. Primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 333,40.

Il nostro giudizio rimane Sell, nonostante consideriamo il titolo sottovalutato ai livelli attuali. Anzi la nostra view negativa si rafforza e raccomandiamo di non aprire posizioni rialziste neanche in accumulo.