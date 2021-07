Di tutte le faccende domestiche stirare è quella che piace meno di tutti. È noioso e soprattutto faticoso quando fa caldo, proprio come in questo periodo. Ma ironia della sorte, l’estate è anche il periodo in cui sudiamo di più e quindi dobbiamo fare più spesso il bucato. Ed ecco così pronta una nuova pila alta di indumenti da stirare, piegare e riporre nell’armadio.

Spesso accade poi che, quando tiriamo fuori una maglietta dal cassetto per indossarla la troviamo tutta spiegazzata. Un gran nervoso, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto!

Ma finalmente stiamo per svelare un sistema che ci risolverà molti problemi.

Il metodo semplicissimo per piegare le magliette senza creare antiestetiche pieghe

Dobbiamo imparare a piegare le magliette secondo il metodo giapponese. Quello spiegato da Marie Kondo, scrittrice giapponese che ha firmato libri di economia domestica diventati veri e propri best seller. Il suo metodo su come ripiegare le magliette rientra nel cosiddetto metodo “KonMari”, un sistema studiato per riordinare gli spazi abitativi nel miglior modo possibile.

Ma vediamo come si fa. L’obiettivo finale è ridurre la nostra maglietta in un rettangolo. Ecco i vari passaggi:

stendere la maglietta su un piano di lavoro (il tavolo, l’asse da stiro, il materasso);

lisciare per bene con le mani l’indumento per eliminare tutte le pieghe;

piegare tutti e due i bordi dell’indumento verso la parte centrale andando così a creare la base del nostro rettangolo;

ripiegare a questo punto la maglietta a metà per il senso della lunghezza;

continuare a piegare a metà la t-shirt fino ad ottenere un rettangolo dalle dimensioni perfette.

A questo punto avremo ottenuto il nostro rettangolo che possiamo riporre in armadi e cassetti in verticale. Le magliette piegate con questo sistema stanno infatti in piedi da sole.

Avremo maglie senza pieghe e la mattina potremo scegliere quale indossare senza doverle toccare perché, essendo disposte in verticale, le avremo tutte “a portata d’occhio”.

Ora che abbiamo scoperto il metodo semplicissimo per piegare le magliette senza creare antiestetiche pieghe è bene sapere che possiamo applicare questa tecnica anche per piegare camicie e maglie con manica lunga.

Questo sistema è inoltre perfetto anche per riporre t-shirt e magliette in valigia.

