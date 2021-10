L’oroscopo è un argomento che non passa mai di moda. Molti ci credono in maniera molto convinta al punto da farsi condizionare talvolta in alcune scelte. Altri, invece, un po’ meno scaramantici e poco suggestionabili, non gli danno grande importanza.

In questo articolo, però, non vogliamo parlare dell’oroscopo giornaliero, quello che i più appassionati e ferventi “credenti” consultano ogni mattina prima di uscire di casa.

Affronteremo, invece, il tema dell’oroscopo in senso più ampio, andando ad approfondire un lato caratteriale che contraddistingue più alcuni segni e meno altri.

Che ci si creda o meno, i 12 segni zodiacali caratterizzano determinate tipologie di persone. Ci sono, infatti, tratti della personalità che spesso accomunano persone dello stesso segno. Basti già solo pensare alla macro distinzione tra segni di Terra, Aria, Fuoco e Acqua.

Tra poco sveleremo quali sono i segni più dolci.

Chi sono le persone dolci

La dolcezza è un particolare modo di fare che contraddistingue determinate persone. I soggetti dolci, in genere, hanno un temperamento mite e sono amabili e piuttosto affabili nel modo di rapportarsi con gli altri. Non sono dure né scontrose ma, anzi, al contrario, cercano sempre di muoversi con cautela evitando movimenti bruschi. Nel parlare usano un tono di voce mite e pacato e stanno ben attenti a non offendere, neppure per sbaglio, il loro interlocutore. Di certo sono atteggiamenti che possiamo notare direttamente in chi ci sta attorno. Tuttavia, spesso, ci sono anche lati caratteriali più profondi e che restano nascosti. Vediamo quindi cosa ci dice l’oroscopo in merito alla dolcezza.

Svelati quali sono i segni zodiacali più affettuosi e due sono davvero insospettabili

I Pesci sono romantico e sognatori di natura. Spesso hanno infatti la testa fra le nuvole. Sono dolci in maniera spontanea e non hanno bisogno di fingere in tal senso.

Molto dolce anche il Cancro, ma solo con chi se lo merita. I cancerini, infatti, sanno anche essere aggressivi e talvolta quasi maleducati con chi gli si rivolge in tal maniera con loro.

Zuccherosi anche i nati sotto il segno del Sagittario. Entusiasta della vita, questo segno sa essere amorevole anche nelle situazioni più difficili o comunque poco chiare. Non si fa problemi a mostrare agli altri questo suo lato tenero e coccoloso.

Gli insospettabili

Come già anticipato nel titolo, vi sono però due segni dello zodiaco che nessuno mai direbbe possano essere dolci. È arrivato il momento di fare i nomi.

Stiamo parlando di due segni di terra: Toro e Capricorno.

I nati sotto il segno del Toro vengono spesso considerati solo pratici e poco interessati ai sentimenti. In realtà, il Toro è uno dei segni più dolci dello zodiaco. Molto generoso, ha un cuore grande, ma lo mostra soprattutto ai propri partner e agli amici più stretti.

Discorso molto simile per il segno del Capricorno. Testarde, realiste e pratiche, le persone del segno del Capricorno sono spesso considerate poco romantiche e dolci. E ciò è un grave errore. In realtà, sotto la scorza “dura” si nasconde un cuore davvero tenerissimo.

Ed ecco così svelati quali sono i segni zodiacali più affettuosi e due sono davvero insospettabili.

