Prima di ritinteggiare le pareti di casa pensando che sia l’unica soluzione per eliminare definitivamente imperfezioni sui muri, si possono provare alcuni trucchi.

In ogni casa vissuta, soprattutto con la presenza di bambini, può accedere che le mura di casa si possano macchiare con frequenza e facilità, più del previsto. Del resto, i bambini esprimono la creatività e la fantasia con ogni mezzo a disposizione e uno di questi è sicuramente sulle pareti di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questi fastidiosi e antiestetici segni sui muri non sono sempre facili da eliminare e per questo motivo si potrebbero sfruttare alcuni semplici e straordinari trucchi a costo zero.

Ritinteggiare non è sempre l’unica soluzione

Ritrovarsi con muri macchiati di inchiostro non è sempre un problema che richiede tempo e denaro. In questi casi, non appena ci accorgiamo del danno è fondamentale correre ai ripari intervenendo tempestivamente. In questo modo sarà facile poter eliminare i segni o macchie di inchiostro, in modo efficace ed immediato.

Molti sono i rimedi casalinghi, a costo zero, da poter sfruttare per un risultato eccezionale. Le macchie di inchiostro sono tra le più ostinate ed è quindi molto difficile eliminarle.

Sono questi gli straordinari trucchi per eliminare quei fastidiosi e antiestetici segni sui muri

Uno dei formidabili rimedi alle macchie di inchiostro è l’alcol. Con un semplice dischetto di cotone o batuffolo di ovatta imbevuto di alcol si potrà tamponare sulla zona interessata. Importante è non strofinare per evitare che l’inchiostro si distribuisca sul restante della parete, peggiorando la situazione.

La stessa funzione ce l’hanno le salviette imbevute. Queste solitamente hanno una percentuale di alcol perfetta per eliminare i segni sul muro.

Anche la lacca per i capelli è un ottimo rimedio per eliminare il problema. Basterà spruzzare la lacca sulla macchia, lasciare asciugare il prodotto per qualche secondo e passare una spugnetta inumidita. Eventuali residui si potranno togliere con un po’ d’acqua e sapone.

Approfondimento

È incredibile come questo cosmetico ottimo per la pelle possa essere eccezionale per pulire i vetri