Succede un po’ a tutti di sporcarsi gli abiti di trucco prima di dover uscire di casa e doversi cambiare all’ultimo momento, cosa che sembra essere l’unica soluzione. Il make-up è quasi per tutte uno degli ultimi step, prima di prendere la borsa e uscire di casa. Ma per fretta o distrazione, è capitato un po’ a tutti di sporcarsi i vestiti con il trucco.

Lo stesso problema può succedere anche sulla camicia o giacca del nostro compagno, che durante un saluto, inconsapevolmente si può lasciare qualche residuo di trucco come il fondotinta, il fard o rossetto.

Allora ecco svelato il geniale segreto per eliminare le macchie di trucco dell’ultimo minuto senza dover lavare i vestiti per non far tardi a lavoro o ad un appuntamento importante.

Come risolvere un problema comune quando si deve uscire di casa in fretta

Quando si esce di casa in fretta, le macchie del trucco possono essere davvero fastidiose. Possono impedirci di essere in orario o magari avere un aspetto ordinato come si vorrebbe. In aiuto per risolvere il problema possiamo trovare come alleato l’amido di mais e il bicarbonato di sodio che sono perfetti per rimuovere i residui di trucco sui vestiti.

Prima di tutto bisogna rimuovere subito il trucco con un panno o carta assorbente e tamponare con l’amido. Dopo qualche minuto togliere quest’ultimo e bagnare la parte interessata. Infine passare il bicarbonato che dovrà agire per qualche minuto per rimuovere definitivamente la macchia. Se dovesse occorrere, ripetere l’ultimo passaggio fino a quando la macchia non sarà del tutto andata via.

Anche il sapone di Marsiglia è uno dei trucchi geniali per poter rimuovere il trucco dai vestiti bianchi. Bisognerà sempre rimuovere il trucco con la carta assorbente e successivamente strofinare la macchia con un po’ d’acqua con il sapone di Marsiglia. Quest’ultimo rimuoverà la macchia di trucco in un batter d’occhio.

Per i cosmetici fluidi come il lip gloss e il fondotinta si potrà adottare un sistema a cui quasi nessuno pensa, soprattutto quando si va di fretta. Basterà prendere un po’ di mollica di pane e strofinando delicatamente sulla macchia, quest’ultima si attenuerà fino a scomparire. Con questo geniale segreto in 2 minuti si riuscirà a rimuovere la macchia di trucco sui vestiti e il miglior risultato si ottiene con i capi scuri.

Il ghiaccio oltre ad essere un ottimo rimedio per eliminare i chewing gum dai vestiti, si può utilizzare anche per rimuovere un autoabbronzante, il fondotinta e il correttore. Basterà trattare la zona strofinando il ghiaccio e tamponando di volta in volta il trucco che andrà via.

Per la polvere di trucco come ombretto e fard, si possono riutilizzare vecchi collant di nylon. Prima di utilizzare quest’ultimo, con un phon ad aria fredda, eliminare una buona parte del trucco. Infine spazzolare via la polvere rimasta con il collant che assorbirà il trucco eliminandolo definitivamente.