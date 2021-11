Sembrano usciti da una fiaba questi treni storici perfetti per una gita fuori porta a novembre rilassante, autentica e indimenticabile

Quando inizia la stagione fredda e si avvicinano le feste, aumenta forse la voglia di allontanarsi, almeno per qualche momento, dal caos di ogni giorno. Se non altro si prova, in questo modo, a compensare lo stress della rincorsa al regalo perfetto.

Infatti, anche solo un giorno potrebbe regalarci quel pizzico di serenità in più. E questa ci permetterebbe, poi, di chiudere gli ultimi mesi dell’anno un po’ più rilassati.

E così, se stiamo pensando a una gita fuori porta, potremmo certamente pensare di vivere un’esperienza rilassante, autentica e indimenticabile che ci accompagna in giro per l’Italia. Parliamo di un’esperienza, quindi, a bordo dei treni storici della Fondazione FS.

I treni storici sono un salto nel tempo verso i luoghi più autentici dell’Italia, per vivere una giornata rilassante e indimenticabile all’insegna della bellezza.

Abbiamo già raccontato qualcosa sui treni storici, ma ora scopriamo tutte le prossime partenze di novembre. Infatti, è arrivato adesso il momento di scegliere quando regalarci la nostra gita fuori porta e all’insegna del relax.

Percorsi e date di tutti i treni storici in partenza a novembre

Vediamo ora insieme i percorsi e le date di tutti i treni storici in partenza a novembre che attraversano tante regioni italiane:

Abruzzo

27 e 28 novembre: Abruzzo, Ferrovia dei Parchi: Altipiani Maggiori d’Abruzzo;

6, 7, 13, 14, 20 e 21 novembre: Abruzzo, Ferrovia dei Parchi: l’alto Sangro;

14 novembre: Abruzzo e Lazio, La Ferrovia del Centro Italia;

Campania

7 novembre: Campania, Archeotreno Campania;

21e 27 novembre: Campania, Archeotreno per la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico;

6 e 14 novembre: Campania, Irpinia Express: il treno del paesaggio;

14 e 28 novembre: Campania, Pietrarsa Express;

21 novembre: Campania, Reggia Express;

Lombardia

27 novembre: Lombardia, Treno per il Museo Max;

14 novembre: Lombardia, Treno storico per la festa del torrone;

Toscana

7 novembre: Toscana, Treno del sale;

21 novembre: Toscana, Treno Natura: mostra mercato del tartufo bianco Marzuolo;

14 novembre: Toscana, Treno Natura: tutti a corte di sua maestà il tartufo;

Piemonte

27 novembre: Piemonte, Ferrovia delle Langhe-Roero e Monferrato;

28 novembre: Piemonte, Treno storico da Torino a Canelli.

Sembrano usciti da una fiaba questi treni storici perfetti per una gita fuori porta a novembre rilassante, autentica e indimenticabile. Per scoprire di più sui loro percorsi, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito della Fondazione FS.

