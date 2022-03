Sono queste le tendenze moda della primavera che spopoleranno da acquistare a prezzi stracciati e alcune sono già dentro l’armadio

In quanti non vediamo l’ora che arrivi la primavera? Pazientiamo giusto qualche altro giorno, perché ormai è alle porte. La primavera non è solo la stagione dei fiori, ma quella perfetta per gli aperitivi e le passeggiate, in cui sfoggiare i nostri capi da urlo.

Infatti, in primavera si alzano le temperature e le giornate si allungano, tanto che tra poco dovremmo spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora. Ciò significa che potremmo godere delle belle giornate e proporre i nostri look.

A tal proposito, sappiamo bene che la moda è in continua evoluzione, e che si adatta perfettamente ai cambiamenti. Nelle vetrine dei negozi è già possibile dare un’occhiata a tutto ciò che spopolerà, non solo nel periodo primaverile ma anche in quello estivo. Pertanto, sono queste le tendenze moda della primavera e dell’estate, che accompagneranno le nostre giornate, da abbinare a capi che abbiamo già dentro l’armadio.

Le tendenze e dove acquistare a modici prezzi

Se vi è una cosa che cerchiamo è il connubio perfetto tra moda ed economicità. In tempi come questi, soprattutto, la parola d’ordine è “risparmio”. Risparmiamo, dunque, sulle tendenze che fortunatamente abbiamo nel nostro guardaroba, e risparmiamo anche sui nuovi acquisti.

Come suggerisce Vogue, a conferire un look comodo e cool ci penserà il must have della collezione primavera-estate, ossia l’intramontabile canottiera. Tutti abbiamo nell’armadio almeno una canottiera, chi bianca e chi colorata.

Il primo risparmio sarà su questo. Dunque, rispolveriamo la nostra canottiera perché sarà la tendenza di questo 2022. Se non la dovessimo avere, invece, potremmo recarci, risparmiando, da Zara, H&M, Mango e non solo, in cui acquistarla anche sotto i 10 euro.

Un’altra tendenza che spopolerà sarà il pantalone morbido e la giacca abbinata, dai colori pastello. Anche questi possono essere acquistati da Zara, Mango, Arket, Bershka, e non solo. Per quanto riguarda le scarpe, in primavera e in estate spopoleranno le eleganti e comode sling back, dai colori pastello. Le possiamo trovare da Primadonna, Aldo, Zara, anche al di sotto di 40 euro.

Sono queste le tendenze moda della primavera che spopoleranno da acquistare a prezzi stracciati e alcune sono già dentro l'armadio

Per coprirci durante la sera, la tendenza della primavera sarà la giacca di tweed, oltre a quella di pelle. L’evergreen, creato dall’iconica Coco Chanel, si può trovare negli stessi negozi ma anche in altri, come Benetton o Pull and Bear.

Infine, i colori che spopoleranno saranno il verde, il fucsia e il beige. Quest’ultimo colore, infatti, sarà perfetto per risaltare gli abbinamenti. Il classico pantalone beige, per esempio, comodo ed elegante, si può acquistare anche a meno di 20 euro. Chiaramente, vi sono altri negozi dove poter acquistare questi capi. Sta a noi scegliere dove acquistare, secondo le nostre esigenze.

