Quando l’oroscopo ci sorride ci sentiamo subito di buonumore e possiamo sperare bene per i giorni a venire. È un po’ quello che accadrà per alcuni di noi, che dalla settimana che accoglie la primavera potranno godere della benevolenza delle stelle. Dal 21 marzo, infatti, un bastimento carico di soldi e fortuna accoglierà tre segni dello zodiaco che avranno di che festeggiare.

Qualcuno forse non se lo aspettava, visto il periodo negativo che sembrava protrarsi all’infinito. Ma il magic moment è alle porte e finché durerà dovremmo solo pensare a godercelo appieno. Dunque, vediamo chi sarà premiato dai pianeti amici e che cosa aspettarsi dalle prossime previsioni astrologiche.

Toro e Leone in ripresa

Prima di passare ai più fortunati, è d’obbligo una nota di merito per due segni che da lunedì potrebbero lentamente uscire da una sgradevole situazione. Il primo è quello del Toro, che finora sembra stesse vivendo un periodo alquanto stressante. L’amore ci stava ripetutamente sbattendo le porte in faccia e nemmeno sul lavoro facevamo progressi. Forse, però, tutto sta lentamente per finire. Per accelerare la guarigione consigliamo di concentrarsi su se stessi senza farsi condizionare dal parere altrui.

Lo stesso consiglio vale per i nativi del Leone. Ultimamente avevamo molte noie e preoccupazioni per la testa. È il momento di scrollarcele di dosso, curandoci e mantenendoci in salute. Se tutto va bene, dovremo guardarci le spalle ancora per poco. Buone notizie dall’amore, soprattutto per i single.

Un bastimento carico di soldi e fortuna è in arrivo per questi 3 segni zodiacali le cui stelle brilleranno nel cielo di marzo

I primi a beneficiare della nuova settimana saranno gli appartenenti al segno d’acqua del Cancro. Ultimamente non eravamo molto in noi e sembravamo aver perso interesse per qualsiasi cosa. Da lunedì tornerà a farla da padrone l’istinto e il desiderio amoroso. La primavera stimolerà la nostra fantasia e saremo molto creativi. Qualche pensiero negativo potrebbe tornare a farci visita, ma nulla di cui preoccuparsi. Sul lato professionale potrebbe esserci addirittura una promozione in vista.

Salti di gioia pure per la Vergine, che otterrà soddisfazioni sia in amore che sul lavoro. Allarghiamo la cerchia di contatti e concentriamoci sui nostri impegni, e potremo ottenere il sospirato aumento di stipendio. I problemi in famiglia potrebbero finalmente risolversi, o almeno concederci una pausa. Mangiamo bene e pensiamo alla salute.

L’ultimo posto sul podio spetta al Sagittario. Sensazioni positive e un’energia strabiliante ci permetteranno di fare grandi progetti. La nostra testa è in continuo movimento; forse riflettiamo su denaro e progetti lavorativi, o semplicemente su qualcuno che ci piace. È il momento di smettere di preoccuparsi e pensare al meglio per noi stessi.