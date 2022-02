Sono queste le ossessioni e le fissazioni che caratterizzano la personalità dei vari segni zodiacali

Ognuno di noi ha delle piccole fissazioni, manie o paure, di cui a volte non ne siamo consapevoli, ma che dobbiamo appagare altrimenti stiamo male e non viviamo tranquillamente.

Potremmo essere fissati con la puntualità, con la pulizia della casa, con la gelosia nei confronti del partner, con l’ordine.

L’oroscopo (per chi ci crede) ci dà la possibilità di conoscere, catalogare ed etichettare, non solo la personalità di ciascun segno, ma anche le paure e quelle piccole fissazioni che ci caratterizzano.

Bene, in questo articolo ci occupiamo proprio di questo e andremo a vedere che sono queste le ossessioni e le fissazioni di tutti coloro che fanno parte dei vari segni zodiacali.

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete sono spesso ossessionati dal fatto che le giornate non bastano mai per gli impegni che hanno e di non avere abbastanza tempo a disposizione.

Sono anche fissati dalla velocità nel fare qualsiasi cosa, tanto da ritenere che sia uno spreco di tempo dormire otto ore per notte.

Toro

Pur essendo persone con tante qualità hanno anche loro delle piccole manie.

Sono gelosi delle persone a cui vogliono bene, e tendono ad averne il possesso. Sono diffidenti e un po’ chiusi con chi non conoscono bene.

I nati sotto il segno del Toro sono avidi, avari e ossessionati dall’idea di dover risparmiare soldi.

Gemelli

Le ossessioni dei Gemelli sono poche, la loro nemica è solo la noia. Ne hanno una vera e propria paura, ma che prima o poi dovranno affrontare.

Hanno un grande bisogno, quasi viscerale di conoscere sempre nuove persone e creare legami affettivi, non solo amorosi.

Cancro

La più grande ossessione dei nati sotto il segno del Cancro è la nostalgia del passato rimpiangendolo e standoci male.

Per questo motivo si ritrovano spesso ad essere tristi.

Leone

I Leone sono ossessionati dall’apparire, farsi notare e apprezzare dagli altri.

Per questo motivo sono maniacali per la cura del proprio aspetto estetico perché non amano solo ricevere attenzione, ma anche di piacere.

Vergine

Le manie della Vergine sono tre: l’ordine, la disciplina, la pulizia e amano avere tutto sotto controllo. Sono queste le ossessioni e le fissazioni che caratterizzano la personalità dei vari segni zodiacali.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia hanno una fissazione nei confronti della giustizia, che deve essere sempre a loro favore.

Pur contraddicendosi e affermando il falso devono sempre avere ragione, e quando ciò non accade si impongono usando toni provocanti e indisponenti.

Scorpione

Sono queste le ossessioni e le fissazioni che caratterizzano questo segno. É ossessionato dalla perfezione e dal rischio. Ama sentirsi vivo e tutto ciò che gli procura adrenalina. Non sopporta una vita piatta e monotona.

Sagittario

Il Sagittario non sa stare da solo e la sua paura più grande è la solitudine. Per lui è fondamentale confrontarsi e rapportarsi agli altri. Vogliono ottenere sempre tutto ciò che desiderano, e se non accade diventano nervosi e intrattabili.

Capricorno

Sono ossessionati dal bisogno di dover controllare gli altri, e quando non ci riescono diventano nervosi e scostanti.

Acquario

I nati dell’Acquario hanno una vera e propria ossessione per il caos. Ne sono terrorizzati fino al punto che organizzano la loro vita in modo da non incorrere in questo problema.

Pesci

I Pesci hanno l’ossessione per i fenomeni paranormali, soprannaturali e della solitudine. Ne hanno così paura, che in una relazione di coppia sono disposti ad accettare anche il tradimento del partner.