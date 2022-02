Questi 5 segni zodiacali sono davvero insopportabili e dovremmo sempre tenerci a debita distanza se non vogliamo dare di matto

Nella vita è davvero impossibile piacere a tutti e andare d’accordo in ogni situazione. Una regola sempre valida, ma che assume ancora più importanza quando andiamo a scoprire il segno zodiacale di chi abbiamo davanti. Perché il segno di nascita potrebbe influire più di quello che pensiamo sul carattere e rendere alcune persone davvero “difficili” da trattare. In particolar modo, questi 5 segni zodiacali sono davvero insopportabili e per motivi molto diversi tra loro. Si va da quelli imprevedibili, a quelli infantili fino ad arrivare a quelli decisamente vendicativi. Ma è il momento di scoprire quali sono e di prepararci a quello che ci aspetta.

L’insopportabile Cancro

Partiamo con un segno, che forse non ci saremmo aspettati di trovare in questa top 5: il Cancro. I Cancro sono spesso persone solari e con cui è piacevolissimo passare del tempo. Purtroppo, però, hanno problemi a gestire ed esprimere i propri sentimenti. Una situazione che, a lungo andare, li porta inevitabilmente a esplodere. In quel momento, è meglio se ci mettiamo a chilometri di distanza. Un Cancro arrabbiato può diventare insopportabile e arrivare a dire cose davvero pesanti.

Teniamoci alla larga da Scorpione e Leone

Lo Scorpione è il secondo segno che fa dell’imprevedibilità la sua caratteristica principale. Soprattutto perché può passare dalla calma alla furia in pochi minuti. Deludere uno Scorpione non è mai una buona idea. Il problema è che è spesso difficile capire cosa gli passa per la testa e le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Amiamo la vita tranquilla, la calma e i rapporti equilibrati? Allora è meglio tenersi lontani dagli egocentrici Leone. I Leone hanno un carattere esuberante, sono simpatici e sono degli intrattenitori nati. Il loro bisogno costante di essere al centro dell’attenzione, però, può diventare difficile da gestire. Soprattutto se emerge la parte infantile e dispettosa della loro personalità.

Questi 5 segni zodiacali sono davvero insopportabili e dovremmo sempre tenerci a distanza se non vogliamo dare di matto

Nella classifica dei segni più insopportabili occupa una posizione alta anche l’Ariete. Gli Ariete sono spesso poco comprensivi, pensano sempre di avere ragione e si irritano facilmente. In più, sono decisamente possessivi. Se amiamo la libertà e la tranquillità, discutere con uno di loro potrebbe davvero farci impazzire.

L’ultimo segno da cui tenersi a debita distanza è la Vergine. I Vergine non sanno cosa sia la spontaneità. Sono estremamente analitici, controllati e propensi alla vendetta. Caratteristiche che, unite al pessimismo e alla negatività di fondo, non fanno sicuramente dei Vergine le anime della festa. Teniamocene alla larga perché probabilmente ci porteranno inconsapevolmente a vedere tutto nero.

