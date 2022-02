Mamma a 51 anni. La top model britannica Naomi Campbell si lascia immortalare da Steven Meisel con la sua bimba rigorosamente di spalle. Non rivela il nome, né la paternità. Precisa solo che non si tratta di un’adozione. Così la piccola a soli 9 mesi segue la mamma top in giro per il Mondo, già di casa in voli intercontinentali. La figlia che tutti vorrebbero perché mamma Naomi dichiara avere una figlia molto calma che «dorme 12 ore a notte». Un prodigio che fa invidia a tutte le mamme del Mondo. Ma si sa, l’eterea Naomi è speciale in tutto. In bellezza (ancora non ha un filo di rughe), portamento, fascino. Adesso mamma di una bimba solo pappa e nanna. Che però, precisa Naomi nell’intervista esclusiva alla più celebre delle testate di moda, sarebbe già pronta per camminare, parlare e «fare ciao con la manina».

In passerella

Più che mai è il caso di dire che ha 51 anni ma non li dimostra. Nelle foto è semplicemente perfetta, sebbene possiamo immaginare i ritocchi e il trucco, obiettivamente è sempre bellissima. La venere nera delle passerelle. Musa dei maggiori stilisti italiani e d’oltralpe, ancora sfila alla sua età con la leggerezza di una ventenne e il portamento di una veterana. Una celebrity che, se la memoria non ci inganna, per la prima volta rivela una parte tenera di sé.

La maternità di Naomi Campbell e i mille segreti di una delle top model più amata negli anni Novanta

Di solito siamo abituati al suo viso bello ma impenetrabile, freddo come una modella deve mostrare. Senza sorridere. Perché chi sfila non sorride mai. L’abito è tutto. Il resto è un corpo che mai deve mostrare parti della sua anima. Che piaccia o no, è così. Manichini viventi. Perfetti ma inespressivi perché a comunicare dev’essere il vestito. Ciò non toglie che dentro quei corpi sinuosi ci sia una personalità, un carattere e la capacità di vivere emozioni. Ma vanno esternate fuori.

Protagonista di un’epoca

La bella Naomi è stata regina delle passerelle negli anni Novanta e ancora oggi sfila. Infatti nella stagione in corso ha lavorato per Versace, Alexander McQueen, Balmain e Lanvin. Il boom però lo ha vissuto nel passato quando i nomi più in voga, oltre al suo, erano quelli di Linda Evangelista, Cindy Crawford. Poi l’eterna Claudia Schiffer e un po’ più avanti Valeria Mazza, la più “terrena” tra le altre. Indimenticabile la partecipazione della top argentina al Festival di Sanremo del 1996 dove diede prova di grande simpatia, autoironia e semplicità. La più “normale” tra le supermodelle. Oggi apprendiamo la maternità di Naomi Campbell e quelli che sono i mille segreti di una delle top model più amate negli anni Novanta. Segreti che continua a non svelare perché tutto fa parte del meccanismo celebrity. E va bene così.