Il mondo delle relazioni di coppia è uno dei più difficili da leggere. Tra due persone nascono sempre delle dinamiche uniche nel loro genere e ogni relazione fa storia a sé. In molti casi, però, l’equilibrio diventa disfunzionale e una parte tende a prendere il sopravvento, spesso annullando l’altra. È il caso delle relazioni tossiche in cui si creano fenomeni di dipendenza affettiva difficili da riconoscere e gestire per la parte più “debole”. Ma lavorando su sé stessi è possibile uscire da un rapporto di questo tipo. Sono questi i 5 passi per chiudere una relazione tossica e salvare la salute mentale. Perché è proprio questo uno dei rischi peggiori. Quello che la tossicità metta a repentaglio la nostra autostima e colpisca le fondamenta del nostro equilibrio.

Il primo passo è la consapevolezza di vivere una relazione tossica. E forse è il più difficile di tutti. Spesso abbiamo paura di restare soli e giustifichiamo i comportamenti manipolatori o addirittura violenti del partner. Oppure abbiamo sentimenti che ci fanno minimizzare i problemi reali. Possessione, gelosia eccessiva, mancanza di rispetto per la personalità dell’altro sono segnali da non sottovalutare per capire se viviamo un rapporto di questo tipo.

Il secondo passo è quello di superare la paura. Sia la paura del futuro che quella di restare soli. Recuperiamo l’autostima e il rispetto per noi stessi e valutiamo i pro e i contro della relazione con la mente più lucida possibile. Sarà un passaggio fondamentale per prendere una decisione definitiva.

Chiedere aiuto, accettare la sofferenza e ripartire

Le relazioni tossiche sono le più difficili da gestire e spesso la consapevolezza di viverne una si accompagna alla vergogna. Ma nascondere il problema alle persone che abbiamo più vicine è un errore da con commettere. Rendiamole consapevoli e non temiamo di chiedere aiuto. Sarà fondamentale in tutte le fasi.

Il quarto passo è quello dell’accettazione. Anche se viviamo una relazione tossica quando finirà ci causerà sofferenza. Sappiamo che per un periodo dovremo soffrire e sentire la mancanza del partner. Prepariamoci e non colpevolizziamoci in maniera eccessiva. È fisiologico.

L’ultimo step è quello della ripartenza. Iniziamo a prenderci cura di noi stessi, curiamo il nostro aspetto fisico e l’abbigliamento, cambiamo taglio di capelli. Ma soprattutto rivolgiamo le attenzioni verso attività o persone che ci fanno stare bene. È questo il momento migliore per ricostruire la nostra vita e iniziare a lavorare seriamente sull’autostima e la realizzazione personale.