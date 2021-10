“La vendetta è un piatto che va servito freddo” recita un antico proverbio. Per molti è solo un detto popolare. Per altri è una vera e propria ragione di vita. In questi giorni abbiamo imparato che molti tratti della personalità sono determinati dal segno zodiacale di nascita. E la propensione alla vendetta non fa eccezione. Quindi ecco i segni zodiacali più vendicati in assoluto che non dovremmo mai far arrabbiare. In un primo momento potrebbero sembrare innocui. Ma potrebbero colpirci quando meno ce lo aspettiamo e anche molto tempo dopo aver subito un torto.

Ecco i segni zodiacali più vendicativi in assoluto che non dovremmo mai far arrabbiare

Calmo, paziente, meticoloso. Ma sempre pronto all’agguato. Così come il loro animale guida, gli Scorpione sono maestri nel colpire a freddo. Se facciamo loro un torto probabilmente non reagiranno nell’immediato o tenderanno a minimizzare. Significa che stanno già iniziando a pianificare la loro vendetta. E molto probabilmente sarà geniale e spettacolare. I nati sotto questo segno sono estremamente intelligenti e fantasiosi, e saranno bravissimi a investire le loro energie per farcela pagare.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Al secondo posto tra i segni zodiacali più vendicativi troviamo l’insospettabile Bilancia. I Bilancia hanno un carattere equilibrato e cercano di andare sempre d’accordo con tutti. Ma hanno due difetti. Sono estremamente permalosi e tendono ad accumulare la rabbia per molto tempo. Un mix decisamente pericoloso se saremo noi quelli a portarli al punto di esplosione. Probabilmente ci ripagheranno con una lunga, sotterranea ed estenuante vendetta.

Sul terzo gradino del podio ci sono i nati sotto il segno dei Pesci. Romantici per natura e buoni fino all’ingenuità, i Pesci rischiano spesso di rimanere delusi dalle persone. E maggiore sarà la delusione maggiore sarà la portata della loro vendetta.

Mai far arrabbiare un Cancro o un Toro

Un altro segno a cui dovremmo prestare particolare attenzione è il Cancro. I Cancro sono estremamente socievoli e pronti ad aiutare tutti senza pensarci due volte. La loro istintività, però, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se facciamo loro un torto potrebbero farcela pagare in tempo record. La loro vendetta non sarà pianificata come quella di altri segni, ma non per questo sarà meno intensa.

Il Toro è un segno scettico per natura e ha molte difficoltà a concedere fiducia agli altri. Se però decide di concederla sarà pronto a sacrificarsi e non farà mai mancare il suo appoggio. Ma se tradiamo quella fiducia così faticosamente conquistata non si farà scrupoli a colpirci a fondo e non appena ne avrà l’opportunità. Mai far arrabbiare un Toro.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma questi segni zodiacali sono i più cattivi in assoluto secondo l’oroscopo