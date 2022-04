I cani, si sa, sono i nostri migliori amici e questo vale in tutte le età della vita. Non sono soltanto i bambini a beneficiare dall’avere accanto un amico a quattro zampe, ma anche gli adulti e naturalmente gli anziani. Ciascuna di queste categorie ha però bisogno di un compagno con caratteristiche diverse. Se per i bambini la pazienza e la dolcezza sono fondamentali, per gli adulti ci vuole un cane più atletico e vivace, mentre per gli anziani siamo alla ricerca di un compagno sempre fedele, tranquillo e calmo. Fortunatamente, ci sono centinaia di razze di cane tra cui possiamo scegliere per trovare l’amico perfetto. Oggi vedremo cinque razze assolutamente adatte per gli anziani.

Levriero

Non lasciamoci scoraggiare dalla reputazione del Levriero come grande corridore. Si tratta di cani dal temperamento estremamente tranquillo e dal carattere discreto. Ce ne sono di tutti i tipi, da quelli a pelo lungo come il Levriero afgano, a quelli a pelo raso come il classico Greyhound. Per chi preferisce un cane di piccola taglia, meglio puntare sul Levriero italiano, di dimensioni molto più contenute.

Sono queste le cinque razze di cane perfette per gli anziani che diventeranno compagni fedeli e tranquilli

La seconda razza adatta agli anziani è il famosissimo Cocker Spaniel. Razza di origine inglese, famosa per la sua dolcezza e il suo pelo morbidissimo. Un tempo un cane da caccia, oggi è diventato una delle razze da compagnia più amate. Docile e molto affettuoso, diventerà un compagno ideale. Attenzione a tenere sempre sotto controllo la sua dieta, perché il cocker tende ad ingrassare facilmente.

Bolognese

Una razza tutta italiana, il Bolognese è un cane dalla nobile storia. Candido batuffolo affettuoso, il bolognese è un cane vispo e intelligente, fedelissimo al padrone e semplice da addestrare. Il suo pelo lungo e ricciuto necessita però di cure regolari.

Bulldog francese

Simpaticissimo cugino del più austero e famoso Bulldog inglese, il Bulldog francese è diventato molto popolare anche in Italia. Si tratta di un cane che ama il riposo, paziente e pacifico, che può diventare il compagno ideale delle persone senior.

Schnauzer nano

Parente in miniatura del più popolare Schnauzer gigante, lo Schnauzer nano è un adorabile cagnolino dal pelo fitto e ruvido. È un perfetto cane da compagnia, molto affettuoso con il padrone. Sempre pronto a giocare, risulta però un cane generalmente tranquillo e semplice da gestire, obbediente e intelligente. Se siamo alla ricerca del compagno perfetto per un cittadino senior, sono queste le cinque razze di cane su cui dovremmo puntare.

Approfondimento

Ecco perché il cane maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.