Accogliere un cane in famiglia è sempre un momento di grande gioia ma anche di cambiamento nella nostra routine quotidiana. Per questo dobbiamo riflettere attentamente su che tipo di cane sia più adatto a noi. Se abbiamo molto spazio a disposizione o siamo tipi atletici, ameremo le razze attive che hanno bisogno di molto esercizio. Se invece viviamo in uno spazio limitato e preferiamo una routine tranquilla, certamente saranno più adatte a noi razze storicamente da compagnia, che hanno bisogno di meno esercizio (ecco le tre razze che non amano muoversi).

Ma quali razze scegliere invece se in famiglia sono presenti dei bambini o degli anziani? Molti italiani sono alla ricerca di un cane con caratteristiche ben precise: affettuoso, intelligente, tranquillo e che perda pochi peli. Sembra un’utopia, ma queste razze esistono veramente.

Per quanto riguarda la questione peli, esiste una regola semplice per capire quali razze perdono meno peli in casa: si tratta delle razze storicamente da compagnia, soprattutto quelle con il pelo riccio. Queste razze generalmente non hanno sottopelo e quindi sporcano molto meno. Sconsigliate, se odiamo vedere peli in giro, sono invece le razze nordiche, come Husky, Alaskan malamute, Samoiedo e altre.

Adottiamo queste tre razze di cane che abbaiano poco, non perdono peli e sono perfette anche per bambini e anziani

Ma vediamo in particolare quali razze perdono poco pelo e sono perfette per tutti i membri della famiglia.

Bichon Frisé

L’adorabile Bichon Frisé è meno conosciuto dei suoi cugini Bolognese e Maltese, ma ha moltissimo da offrire a tutta la famiglia. Tenero cagnolino dal pelo candido e ricciuto, nonostante la sua piccola taglia il Bichon Frisè è un cane robusto. Ama particolarmente i bambini, grazie al suo carattere affettuoso e giocherellone, ma mai irruente. Tende ad essere un cane che ama gli estranei e non abbaia in maniera eccessiva.

Boston Terrier

Il Boston Terrier è un parente meno famoso del Bulldog francese e del Bulldog inglese. Di piccola taglia e con pelo raso, ha la caratteristica particolare di essere molto pulito, in quanto il suo pelo non trattiene lo sporco. Inoltre, è un cane che non ama abbaiare ed è molto tranquillo con gli esseri umani. Ha però bisogno di imparare fin da cucciolo ad andare d’accordo con gli altri cani.

Levriero irlandese

Unico cane di grande taglia nel nostro elenco, il Levriero irlandese potrebbe sembrare un gigante minaccioso. Nulla di più sbagliato. Nonostante la grande mole, si tratta di un cane molto tranquillo, rilassato, che ubbidisce facilmente. Ama i bambini e gli anziani e non è mai prepotente. Un amico del cuore se saremo disposti a fargli spazio. Adottiamo queste tre razze di cane per avere al nostro fianco un compagno sempre fedele e affettuoso, un vero membro della famiglia.