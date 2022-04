È una tecnica diventata famosa grazie ai social media, ma gli hair stylist la utilizzano da tempo. La popolarità è dovuta al cambio di mentalità delle persone che ricorrono ai capelli come arma segreta della bellezza. Le celebrità in passato non volevano pubblicizzare i trucchi con cui si rendevano più affascinanti. Oggi il nuovo mantra è la condivisione e le visualizzazioni riguardanti i video, che mettono questi rimedi a disposizione del grande pubblico, sono milioni.

Una nuova realtà

Si chiamano microlink e sono minuscoli fasci che vengono uniti ai capelli naturali tramite piccoli anellini che reggono l’allungamento. Senza parrucche o cuciture, i capelli acquistano volume e colore in maniera naturale con un fissaggio a freddo. Ci sono due tipi di microlink, itips e a trame, ed entrambe le estensioni sono eseguite con capelli umani, quindi il risultato è del tutto naturale. Le itips vengono inserite alle punte o ad alcune sezioni di capelli attraverso l’impiego di microperle. È un metodo che richiede molta cura e manutenzione e se non siamo pratici è necessario ricorrere all’intervento di un parrucchiere professionista.

Anche le trame richiedono comunque un minimo di cura per evitare che si stacchino prima del tempo, e i trattamenti a base di olio di cocco o argan devono essere fatti con attenzione. Queste extension possono essere fatte a prescindere dalla struttura del capello, ma è necessario che la lunghezza permetta questo tipo di inserimento e che il cuoio capelluto sia in buona salute. Chi ha capelli radi potrebbe incontrare difficoltà, infatti gli hair stylist più importanti consigliano altre tecniche di extension in questi casi.

Senza parrucche o cuciture, queste extension con gli anellini che fanno sembrare veri i capelli mossi stanno spopolando nel 2022, vediamo perché

Molti video sui social presentano trame diritte, ma quelle con più visualizzazioni sono le ondulate. Lo stile mosso tipico brasiliano è molto di moda. Queste tecniche permettono di modificare il look in maniera profonda e le cure richieste quando siamo in casa sono tante. I capelli devono essere spazzolati 2 volte al giorno per evitare i grovigli e, se non si fa attenzione, i nodi possono complicare la pettinatura con l’andare del tempo. I ricci possono essere separati utilizzando l’acqua spray, che facilita le operazioni mantenendo la forma. Quando i capelli vengono lavati è consigliato dividerli in sezioni da ripassare con lo shampoo in maniera separata. I movimenti circolari con cui massaggiamo il cuoio capelluto sono da evitare perché gli itips potrebbero rovinarsi.

Il cuoio capelluto deve essere lavato orizzontalmente in modo che non ci sia accumulo di prodotto. Lo shampoo deve essere applicato in lunghezza e deve essere naturale o comunque privo di solfati e alcol. Questi prodotti rovinano le microsfere e allentano la presa. Il risciacquo deve essere delicato e continuo. La notte è meglio utilizzare una cuffia e dormire con i capelli sciolti. Le extension tirate potrebbero dare mal di testa.

