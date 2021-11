Al Mondo esistono centinaia di razze di cani diverse, con storie nobili e a volte antichissime. Ogni regione del mondo ha le sue tipiche razze di cani, e l’Italia non è da meno. Tra le razze italiane più popolari ci sono soprattutto razze da lavoro, da utilità e da difesa, come il Maremmano, il Bergamasco, il Cane Corso, il Bracco e molti altri. Ma in realtà l’Italia ha dato al mondo cinofilo anche delle razze da compagnia che non hanno nulla da invidiare ai famosissimi Chihuahua, Bassotto o Shih Tzu. Vediamone alcune.

Ecco le tre razze italiane di cani da compagnia che saranno i nostri compagni più fedeli

Non esiste una definizione univoca di ‘cane da compagnia’. Alcune razze classificate come da compagnia vivono nei salotti dell’alta società da centinaia di anni. Altre invece erano razze da lavoro fino a tempi molto recenti, ma ora si sono trasformate quasi esclusivamente in razze da compagnia. Vi sono però tre razze italiane in particolare che sanno essere dei compagni affettuosissimi e fedeli. Ecco le tre razze italiane di cani da compagnia che saranno i nostri compagni più fedeli.

Piccolo Levriero Italiano

Il Piccolo Levriero Italiano, come dice il suo nome, appartiene alla famiglia dei levrieri, insieme a molte altre razze nobili, come il Greyhound, il Levriero Afgano, o il Borzoi. Il Piccolo Levriero Italiano, però, è il levriero più piccolo del Mondo, e questo lo rende ideale come cane da compagnia. Questa razza è estremamente antica, e sappiamo che esisteva già ai tempi dei Romani come cane da caccia. Oggi è quasi esclusivamente un cane da compagnia. Affettuoso, silenzioso e semplice da addestrare, il Piccolo Levriero Italiano sarà un compagno ideale per tutti i membri della famiglia.

Volpino

Da non confondere con il Pomerania, suo parente, il Volpino è un cane tutto italiano. Anche questa razza ha origini molto antiche, ed era particolarmente amata dai nobili del rinascimento. Il volpino è affettuoso, giocherellone e intelligente, ma ha anche un carattere piuttosto forte e indipendente e ha quindi bisogno di un’educazione attenta. Ci saprà ricompensare con grande affetto e molto divertimento.

Bolognese

Il Bolognese è un’adorabile palla di pelo bianca e morbidissima. Anche questa razza era molto amata nel rinascimento, ed è sempre stata una preferita di nobili e altolocati. Il Bolognese è un cane intelligente, sempre attento, affettuoso e molto attaccato al padrone. È semplice da addestrare ed è adatto anche ai bambini.

Il Bolognese assomiglia molto al Maltese, suo parente, tanto che a volte vengono confusi. Il Maltese, però, ha il triste primato perché è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.