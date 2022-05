Tra tutti i pantaloni che abbiamo nell’armadio c’è un modello che può essere portato indistintamente durante tutte le stagioni. In molti staranno pensando ai classici blue jeans, non si tratta solamente di questi, ma anche dei pantaloni palazzo. Un capo molto versatile e perfetto a qualsiasi età che di tanto in tanto torna in auge senza, tuttavia, mai sparire del tutto dalle passerelle. Uno dei punti forti di questi pantaloni è, sicuramente, la comodità. La gamba larga e la vita alta li renderanno perfetti per slanciare anche i fisici più importanti. Come si scriveva precedentemente, i pantaloni palazzo saranno ottimi anche durante il periodo più caldo dell’anno, magari da alternare ai jeans bianchi. Il ritorno molto prepotente degli anni 2000 non ha, per fortuna, scalzato questi comodi pantaloni. Oggi si cercherà di capire come indossarli per valorizzare al massimo la propria figura.

Sono perfetti con tacchi e ballerine questi pantaloni eleganti ma comodi perfetti anche a 40 e 50 anni al posto dei jeans

I pantaloni palazzo sono perfetti per essere indossati dalla mattina alla sera. Ci permetteranno di fare un figurone in ufficio, ma si adatteranno anche perfettamente ad un aperitivo o un’uscita serale. In ufficio si potranno scegliere beige, neri oppure anche super colorati, da abbinare ad una blusa a contrasto. Ad esempio, un pantalone palazzo nero sarà ottimo con camicia bianca e blazer nero per un look più serio. In alternativa si potrà giocare con i colori scegliendo un pantalone colorato da abbinare a camicia bianca e blazer in coordinato con il pantalone.

Per la sera anche i jeans palazzo ci verranno in soccorso, ottimi in abbinamento con una maglietta bianca, nera o a stampe. A completare tutto, un blazer da lasciar scendere morbido lungo i fianchi o un cardigan lungo fino ai piedi. Le più giovani potranno anche abbinarli con un crop top e un blazer o giacca di jeans sulle spalle. In ogni caso si consiglia di bilanciare l’outfit indossando qualcosa di stretto sui pantaloni palazzo. In questo modo si andrà a creare un perfetto equilibrio tra la parte sopra e la parte inferiore.

Calzature

In abbinamento ai pantaloni palazzo saranno perfetti degli stivali o stivaletti con tacco grosso durante la stagione invernale. In primavera ed estate, invece, via libera alle slingback e alle classiche décolleté. Non solo con i tacchi, perché saranno ottimi anche insieme ad un paio di ballerine, o in generale scarpe basse, come le friulane. Infatti sono perfetti con tacchi e ballerine questi pantaloni eleganti adatti a tutte le stagioni. Inoltre, anche le sneakers come le Converse, ad esempio, saranno perfette sotto a dei pantaloni palazzo. Bisognerà solamente fare attenzione al fondo, meglio portarli ad accorciare nel caso in cui dovessero toccare il pavimento.

Dove comprare

I pantaloni palazzo si possono acquistare sia in catene, come Zara o Bershka, che in boutique. Zara li propone a circa 30 euro con vita medio bassa, per chi li vuole coloratissimi ci saranno in rosa e arancione sui 40 euro. Mango li propone neri a vita alta a circa 50 euro, mentre Terranova sempre neri a circa 26 euro.

