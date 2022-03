La primavera è il periodo dell’anno in cui ci si può sbizzarrire tra colori e nuove tendenze. Infatti, anche se l’inverno non è immune alle novità sono proprio la primavera e, poi, l’estate a risvegliare in noi l’animo multicolore.

Il mese di marzo è ormai arrivato nei suoi giorni centrali ma la bella stagione sembra voler farsi attendere. Sono ancora molte le Regioni italiane preda della morsa del gelo e del brutto tempo.

Le più attente alla moda potranno cominciare, però, a sfruttare questo periodo di transizione per guardarsi attorno alla scoperta delle nuove tendenze.

Infatti, come per tutte le stagioni anche in questo 2022 gli stilisti si sono sbizzarriti e hanno proposto nuovi trend.

Oltre al ritorno agli anni 2000 oltre alla famigerata “vita bassa”, oltre alle frange e le stampe ecco quali saranno le tendenze del 2022.

Infatti proprio in questa stagione spopoleranno piume, colori molto accesi e, soprattutto, il coordinato gonna e giacca.

Oltre alle frange e alle stampe ecco quali saranno le tendenze più popolari e i colori della moda primavera/estate 2022

Le piume sono un accessorio che una decina di anni fa si vedeva prepotentemente al collo delle ragazze. Le collane piumate, infatti, erano un vero e proprio must che in molte amavano particolarmente.

In questo 2022, però, le piume non tornano come collana ma su vestiti, giacche e pantaloni. Già per l’inverno erano stati proposti capi di abbigliamento ricoperti proprio di piume ma per la primavera saranno un vero must.

In molti hanno optato per piume ecologiche create con appositi materiali e non derivate dagli animali.

I vestiti con le piume non sono certamente una novità dal momento che si diffusero, per la prima volta, nei primi decenni del ‘900.

Vestiti o pantaloni con piume si potranno trovare sia online che nei negozi fisici. Su Shein, ad esempio, un vestito nero con piume al fondo delle maniche a 28 euro.

Evidenziatori urbani

Un altro interessante trend, oltre alle frange e stampe, del periodo saranno proprio i colori. Non i soliti pastello ma colori accesi e fluo che non passeranno inosservati.

Sono colori dei toni del rosa, del giallo o del verde che ci trasformeranno immediatamente in evidenziatori urbani.

Ottimi per chi ha personalità da vendere ma anche per chi ama sperimentare e spiccare tra la folla.

I marchi del fast fashion come Zara o Bershka si sono sbizzarriti con questa nuova tendenza. Infatti propongono jeans, giacche top ma anche vestiti in rosa acceso, blu elettrico ma anche verde. Proprio in questo ultimo colore, verde evidenziatore, molto interessante è un blazer/vestito abbottonato sul davanti a 89.95 euro.

Oltre a questi colori, poi, non mancheranno anche i classici bianco e nero da sempre must di tutte le stagioni.

Sul sito di Bershka e su Zalando oltre ai crop top fluo possiamo trovare anche jeans e pantaloni palazzo.

Coordinati gonna e blazer

Da ultimi non bisognerà farsi scappare i coordinati gonna e giacca. Si è soliti vedere i coordinati tra giacca e pantalone o con gonne molto sobrie. Per questa primavera, invece, si andranno a scoprire le gambe con minigonne abbinate a blazer.

Si troveranno sia nei classici colori che in colori fluo, Zara propone la gonna verde fluo a 39.95 euro da abbinare al blazer crop a 59.95 euro.

In alternativa chi preferisce il blazer più classico potrà comunque sbizzarrirsi nella sua ricerca.