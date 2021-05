Sembra impossibile ma sono low cost le scarpe di tendenza indispensabili per essere alla moda quest’estate

Le persone più attente alla moda si saranno rese conto che, da qualche anno, durante la stagione calda si è diffusa una tipologia di scarpa.

Infatti, da circa un paio di anni in molte, soprattutto ragazze, hanno cominciato ad utilizzare delle pantofole in velluto anche per uscire di casa.

Si sta scrivendo delle friulane conosciute anche come furlane, pantofole in velluto originarie delle campagne del Friuli.

Sono calzature molto comode che vantano una storia secolare e che, oggi, sembrano quasi impossibili da trovare tanta è la richiesta.

Storia

Prima di approdare ai piedi delle fashioniste più accanite, le friulane erano parte della tradizione contadina.

La storia di queste scarpe ha radici lontane, la loro nascita risale all’Ottocento nelle campagne del Friuli. All’inizio erano scarpe semplici, cucite a mano con materiali di scarto e utilizzate per le occasioni speciali al posto degli zoccoli.

I materiali di scarto utilizzati erano rappresentati, principalmente, dai copertoni delle biciclette che andavano a creare le suole. Dal momento che venivano cucite interamente a mano ogni famiglia e ogni luogo avevano la loro variante. C’erano friulane a punta, tonde, con decorazioni e cuciture particolari.

Dopo la fine del primo conflitto mondiale, poi, questo tipo di calzatura arrivò a Venezia dove venne immediatamente notato da gondolieri e nobili.

Per i gondolieri rappresentavano le calzature ideali dal momento che erano antiscivolo e la suola delicata non rovinava la barca.

Utilizzate dapprima come scarpe da casa si sono diffuse anche all’esterno nell’ultimo periodo.

Si tratta di scarpe che necessitano di tempo per essere prodotte. Infatti, le vere friulane sono ancora cucite a mano e, per questo, bisogna tenere conto che una volta acquistate ci vorrà del tempo per riceverle.

Tra le caratteristiche di queste calzature spicca la comodità. Non hanno una destra né una sinistra e si adattano perfettamente alla forma del piede.

In commercio, poi, oltre alle classiche friulane in velluto se ne trovano in seta, in cotone e addirittura in lino oltre che di vari colori.

Uno dei difetti di queste calzature, invece, è legato al fatto che sono scarpe che nascono da interno. Utilizzandole all’esterno le suole tenderanno a rovinarsi precocemente. Tuttavia, i produttori stanno cercando un modo per risolvere il problema e rendere le suole più resistenti.

Inoltre, sembra impossibile ma sono low cost le scarpe di tendenza indispensabili per essere alla moda quest'estate. Infatti, si tratta di calzature che, nella maggior parte dei casi, ha prezzi molto contenuti intorno ai 40 o 50 euro.

