Con l’arrivo della stagione estiva cresce la voglia di sperimentare nuove tipologie di abbigliamento. Uno dei capi meno utilizzati durante l’inverno ma amato durante l’estate sono, sicuramente, i pantaloni bianchi.

Che siano pantaloni o jeans il bianco è un colore che regala subito l’idea di estate e di caldo.

In molte, però, si bloccano quando, in un negozio, stanno per acquistare un paio di pantaloni bianchi sopraffatte da dubbi.

Non è raro imbattersi in persone convinte che questo tipo di pantalone non doni a tutte le fisicità.

Infatti è ancora molto diffusa la credenza che i pantaloni bianchi possano stare bene solamente alle persone con fisico longilineo.

Quante volte abbiamo sentito dire che il bianco allarga e che mette in evidenza ogni minima imperfezione.

Per questi motivi in molte li dimenticano nell’armadio o non si azzardano a concludere l’acquisto.

In realtà i pantaloni bianchi, se ben abbinati, sono in grado di donare a qualsiasi fisicità. Sarà molto importante cercare di riequilibrare il look e scegliere il modello più adatto.

Saranno perfetti per il giorno e anche per la sera.

Sono questi i comodi pantaloni del momento perfetti per essere alla moda tutta l’estate

A prescindere che si tratti di pantaloni palazzo, skinny o jeans sarà necessario abbinarli con attenzione per non incorrere in scivoloni.

Se si vogliono utilizzare durante il giorno, magari a lavoro, sarà importante cercare di riequilibrare il look abbinando una t-shirt o una camicia scura. Il tutto potrà essere completato con un blazer, degli stivaletti o dei sandali.

Abbinare jeans bianchi a un top bianco in estate metterà in risalto l’abbronzatura. Per evitare l’effetto gelataio che molte temono si dovranno preferire jeans dalla gamba larga da abbinare a un paio di sneakers.

Nero

Abbinare il pantalone bianco a una maglietta, a una camicia o a un top nero renderà l’outfit perfetto e sofisticato.

Ottimo da sfoggiare per una serata in compagnia. Quando si opta per questo contrasto bisogna tenere conto che il punto in cui si uniranno nero e bianco sarà quello più in vista.

Se si vuole mettere in risalto il punto vita bisognerà scegliere pantaloni a vita alta con camicia o con un crop top.

Nel caso in cui, invece, si volessero mascherare i fianchi bisognerà cercare di non far cadere la parte sopra proprio sul fianco.

Casual

Per abbinare in modo casual jeans bianchi o pantaloni si potrà optare per una t shirt con stampa e un paio di sneakers. Anche qui si consiglia di optare per un paio di pantaloni cropped e con gamba larga per riequilibrare al meglio la figura. Ecco perché sono questi i comodi pantaloni del momento perfetti per essere alla moda tutta l’estate.

Attenzione

Quando si scelgono i pantaloni bianchi bisognerebbe evitare quelli che, in partenza, sembrano trasparenti. Attenzione, poi, alle tasche dal momento che quelle basse tenderanno ad accorciare la gamba mentre quelle larghe metteranno in evidenza il sedere.

Le tasche migliori saranno quelle alte, centrate e a forma di cuore capaci di riproporzionare il tutto.

Infine, no ai tessuti troppo sottili capaci di evidenziare qualsiasi difetto. Meglio scegliere una tela spessa come quella dei jeans.

