Non è necessario aspettare l’estate per prendersi cura della propria persona o per vivacizzare i rapporti sociali. Le calde serate estive, però, renderanno gli incontri più romantici nei ristoranti all’aperto o durante le passeggiate al chiaro di luna. Oltre ad assicurarci di avere l’outfit perfetto, anche la scelta del profumo è fondamentale, perché comunica una parte della nostra personalità. Dobbiamo scegliere le fragranze che più si addicano a noi, a ciò che siamo e che sentiamo.

I profumi, però, sono costosi e spesso dobbiamo trovare dei compromessi. Non sempre possiamo permetterci i prodotti più pregiati. Fortunatamente, anche i marchi più importanti mettono in commercio novità che potrebbero fare al caso nostro, non è necessario fare delle follie. Dobbiamo cercare con attenzione e stare attenti, le occasioni sono dietro l’angolo e non dobbiamo lasciarcele sfuggire.

Serate eleganti

Il profumo da donna Christian Dior Addict si può trovare in commercio con un prezzo che varia dai 50 ai 90 euro per 100 ml. Si tratta di una fragranza fresca e seducente fatta di foglie di mandarino e arancio tunisino. La scia che lascia è difficile da scordare. È il tipico profumo che ci fa girare la testa quando entriamo in un locale. Il calore del fondo è da attribuire alla vaniglia Bourbon originaria del Madagascar.

Everyone di Calvin Klein ha un rapporto qualità prezzo straordinario. Per 100 ml potremmo spendere intorno ai 40 euro Si tratta di un profumo moderno che ha una fragranza agrumata. È un prodotto ecologico, l’alcol è di derivazione naturale. La fragranza è sinuosa, le note muschiate di legno di cedro si uniscono perfettamente con il tè blu. È il profumo ideale da indossare per un nuovo incontro con una persona che riteniamo speciale.

Sono molto ricercati questi profumi che hanno ottimi prezzi e che renderanno gli incontri passionali facendo risaltare personalità e fascino

Stanno caratterizzando questa stagione e avranno successo anche d’estate questi due classici.

Blue de Chanel per uomo è un profumo che non passa mai di moda. È possibile acquistare anche il dopobarba e diversi prodotti per il corpo. Il profumo si trova in vendita per un prezzo che varia dai 70 ai 90 euro. Trasmette forza ed energia ed è uno dei prodotti più acquistati, perché si può indossare sia d’inverno che d’estate.

Altro classico intramontabile che però può farci risparmiare, è Hugo Boss. La bottiglia ha una linea inconfondibile ed è sempre di tendenza. Chi lo acquista è di solito una persona motivata e ambiziosa con un carattere deciso. Il segreto è probabilmente l’equilibrio tra le note di testa fruttate e quelle di cuore speziate. Geranio e chiodo di garofano dominano ma non nascondono il sandalo, il cedro e il vetiver. Sono molto ricercati questi profumi che non smettono di sorprendere.

