Il maglioncino con lo scollo a V è diventato un capo utile per ogni evenienza, può essere indossato in contesti lavorativi oppure nel tempo libero senza mai sfigurare.

Ci si è chiesti se fosse il capo ideale per un uomo d’affari, la risposta è stata che sicuramente questo capo può ormai essere considerato anche un indumento elegante. È necessario però stare attenti a cosa indossare sotto il maglioncino a V perché basta poco per sbagliare contesto e risultare fuori posto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

3 idee per non sbagliare quando si indossa un maglione a V

A differenza di quanto si possa immaginare, questo capo d’abbigliamento riesce a creare un suo effetto anche nei contesti lavorativi. La qualità più importante è quella di riuscire a rompere la monotonia del classico look degli uomini d’affari quasi sempre monocorde. Infatti il maglioncino a V può essere indossato sotto la giacca oppure senza la giacca. La regola fondamentale è naturalmente che in ambito lavorativo sotto il maglioncino a V sia sempre indossata una camicia.

Il tessuto della camicia non deve essere grossolano, per non sbagliare è meglio scegliere un tessuto che avvicini la sua consistenza al cashmere. Per quanto riguarda il collo della camicia, in ambito lavorativo è sempre consigliato l’utilizzo di una camicia con il collo alla francese. Il collo alla francese ha le punte corte e si differenzia da quello italiano che ha le punte allungate anche se spesso è difficile distinguerli. Non è mai consigliata la scelta delle camicie Button down perché troppo informali. Il maglioncino a V è invece perfetto per gli amanti della cravatta. Aggiunge al look formale un qualcosa in più in stile e pulizia.

Come utilizzare il capo nei contesti informali

Una volta svestiti gli abiti da ufficio ci si può rilassare per il fine settimana indossando il maglioncino a V senza l’obbligo di avere la camicia sotto, la si può sostituire con una polo o una t-shirt. Se invece si ha un appuntamento in un contesto amichevole, il capo può dare il meglio di sé quando si azzecca l’abbinamento della polo. Non deve avere fantasie troppo vistose. Per quanto riguarda i pantaloni, il maglioncino a V permette di variare, si può scegliere un chino con la tasca americana o un Denim consumato. Stesso discorso per la giacca da indossare sopra il maglioncino, esistono diversi tipi di giacche dette field ossia militari che possono essere di varia composizione. Che siano in cotone, in fustagno, imbottite o cool touch cioè in poliestere traspirante, si adattano bene al collo a V e ai contesti di relax in cui devono essere indossati.

Se si conoscono le 3 idee per non sbagliare quando si indossa un maglione a V sia il tempo passato al lavoro che il tempo libero si potrà trascorrere con il look giusto e si avrà sempre la scelta migliore a portata di mano.