Un film folle e geniale è disponibile in streaming e tutti dovremmo vederlo una volta nella vita

A volte è bene guardare qualche film un po’ fuori dagli schemi. Ci intrattiene con qualcosa di diverso dal solito e poi ci fa vedere le cose da una prospettiva nuova. Invece di vedere la solita commedia romantica o gli horror che spaventano tutti sempre allo stesso modo, proviamo ad espandere i nostri orizzonti.

Oggi proviamo proprio a consigliare un film originalissimo e che non ci lascerà mai indifferenti. Tutti dovrebbero dare una possibilità a questa pellicola per capire davvero che cosa sia un film un po’ pazzo. Un film folle e geniale è disponibile su una delle più importanti piattaforme di streaming e dovremmo approfittarne.

Una pellicola davvero imperdibile

Qualcuno potrebbe conoscere uno sceneggiatore chiamato Charlie Kaufman. Egli è conosciuto per le sue storie davvero uniche, in cui succedono cose che non ci si aspetta e che lasciano lo spettatore a bocca aperta. Oggi conosciamo proprio uno dei suoi lavori più originali, ovvero “Essere John Malkovich”, presente su una delle piattaforme di streaming più popolari, ovvero Prime Video, casa di molti ottimi film e serie tv.

“Essere John Malkovich” ha una trama molto particolare che ha come protagonista un burattinaio, interpretato da John Cusack. Il burattinaio non ha una carriera molto brillante, e quindi è costretto a trovare un altro lavoro per mantenersi. Alla fine lo trova presso una strana azienda chiamata LesterCorp, dove viene assunto come archivista. Durante un giorno di lavoro il protagonista scopre che dietro ad un mobile dell’ufficio c’è un passaggio che gli permette di entrare nel corpo dell’attore John Malkovich. Questa stranissima scoperta è la base per delle vicende davvero incredibili.

Non sveliamo certo altri dettagli, perché questa stramba storia va scoperta man mano che si guarda il film. Ci limitiamo a dire che “Essere John Malkovich” è stato un grande successo di critica e pubblico, ottenendo anche tre nomination ai premi Oscar. Ovviamente, tra le candidature c’è anche quella come miglior sceneggiatura originale per Charlie Kaufman.

Questo è forse il miglior modo per iniziare a seguire le opere di Kaufman che, dopo questa pellicola, si è lanciato in altre storie sopra le righe, tra le quali dobbiamo citare “Il ladro di orchidee” e “Se mi lasci ti cancello”. Lui è la dimostrazione vivente che è ancora possibile essere unici ed originali, anche dopo oltre 100 anni di storia del cinema.

