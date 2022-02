Disinteressarsi di certe premure durante l’anno e rimediare quando San Valentino si avvicina non è la migliore strategia per tenere viva la fiamma della passione.

L’amore è una maratona molto lunga e gli ultimi cento metri sono importanti solo se abbiamo corso con intelligenza l’intero percorso.

Una vita sana e tanta attività fisica sono ingredienti indispensabili per fare furore sotto le lenzuola e rimanere sulla breccia.

Cosa può andare bene e cosa no

I nemici della passione a tavola sono tanti. Veri e propri vizi che sono ostacoli per il nostro benessere e per la prestanza fisica.

Alcuni alimenti come la birra e il caffè sono difficili da sostituire e rinunciarci ci crea qualche malumore. Eppure il luppolo è in grado di imbrigliarci come poche altre cose. Il caffè poi è un vasocostrittore e per quanto ci tenga svegli non lo fa come dovrebbe.

Inoltre peggiorano l’alito e per una serata romantica non sono l’ideale. È necessario fare delle scelte. Anche l’aglio per molti rende l’alito insopportabile, a differenza degli altri due alimenti però ha proprietà antiossidanti. Consumato 24 ore prima del rendez-vous è un vero e proprio stimolante naturale.

Non solo ostriche e peperoncino quindi, la lista degli alimenti amici è lunga. Ma anche quella dei cibi killer del desiderio.

I latticini per esempio sono un nemico da cui guardarsi. Aumentano la produzione di muco e non si digeriscono facilmente, le nostre performance potrebbero pagare un brutto scotto.

Alcol, tabacco e fritti potrebbero peggiorare la nostra salute se ne abusiamo quotidianamente. Se siamo consumatori accaniti, la serata di San Valentino potrebbe essere una delusione.

In linea di massima, una bella corsa, un po’ di dieta e qualche cibo leggero possono farci capire che da un cambio di stile di vita abbiamo solo da guadagnare.

Non solo ostriche e peperoncino sono uno stimolante istantaneo naturale ma anche avocado e altri cibi aiutano a soddisfare il desiderio femminile

Ci sono molti cibi in grado di aiutarci a fare bella figura.

L’avocado è uno di questi. Ricco di vitamine, acido folico e antiossidanti è considerato a ragione un frutto afrodisiaco. Il consumo non appesantisce e ci riempie di energia.

Il cacao fa lievitare i livelli di serotonina cioè l’ormone del buon umore che aiuta eccitamento e desiderio sessuale. Attenzione però alle intolleranze perché i sintomi prevedono prurito, mal di testa, calo della pressione e spossatezza. Insomma, non proprio un bel biglietto da visita.

Il mais favorisce la produzione di dopamina cioè l’ormone della felicità e aiuta la stabilità emotiva. Preparare un crema di avocado e mais per una cenetta intima potrebbe essere una mossa giusta.

La santoreggia è un’erba aromatica originaria del Mediterraneo che ha molte proprietà ed è un rimedio naturale per diversi disturbi.

La sua reputazione di erba afrodisiaca ci è stata tramandata nel tempo. Si racconta che venisse utilizzata per le pozioni d’amore. Un modo come un altro per conquistare la persona amata.