È una ricerca continua e spasmodica quella degli hair stylist che ripropongono tagli di grande successo sempre migliorati, sempre più moderni. Se siamo in attesa di una nuova trovata geniale, ecco che dal cilindro viene ripescato un taglio popolare con gli accorgimenti giusti per la nuova stagione. Così, il bob rinnovato, più fresco, viene presentato in primavera con un cambiamento che sarà epocale.

Si tratta del collo di bottiglia, cioè una frangia stretta nella parte superiore che si allarga sulle spalle e si curva all’altezza dello zigomo. Sguardi in risalto, zigomi proporzionati e una cornice perfetta per il viso, questo è l’effetto.

Due esempi da seguire

Il bob per capelli fini, con cui dare volume ed esaltare il viso nei punti più delicati, è quello scelto da Federica Pellegrini per questa primavera 2022. Un taglio versatile con leggere scalature e lunghezza al mento, la cui frangia sfilata rende il look frizzante e per niente impegnativo.

Eppure, tagliare i capelli non è una scelta facile e il caschetto rimane uno stile tutt’altro che naturale. Bisogna saperlo portare, è vero, ma le nuove linee appositamente studiate per incorniciare al meglio i tratti meno spigolosi stanno davvero spopolando.

Anche Margot Robbie, quest’inverno, aveva optato per un bob, ma un pochino più lungo, un clavicut adatto al suo viso proporzionato e ovale. Con la nuova stagione ha optato anche lei per la frangia. Quando arriverà il caldo, il collo di bottiglia darà un tocco di freschezza in più al bob. Questi tagli continueranno a rivaleggiare perché sono i più richiesti e non sembra che la tendenza possa cambiare.

Sguardi in risalto, zigomi proporzionati e visi ben incorniciati con questi tagli di capelli sfilati e scalati perfetti per primavera estate 2022

Il bob è un taglio corto o di media lunghezza che sta bene a quasi tutti i tipi di viso e può essere un’ottima scelta per qualunque età. Optare per il bob scalato significa assecondare ancora di più i lineamenti e il tipo di capello. Anche il colore e le varianti più moderne acquistano spessore, sia che queste modifiche riguardino la frangia o il ciuffo laterale.

Molte star lo stanno scegliendo perché rimane impresso e diventa facilmente una caratteristica distintiva. Evergreen da sempre, con o senza frangia, anche il caschetto sfilato continua ad avere numerosi estimatori. Il motivo è semplice. Si gestisce in maniera agile, è sempre elegante e si possono variare le pieghe senza perdere incisività. In pochi minuti i capelli possono essere sistemati.

Si possono applicare varianti di stile e di taglio a seconda dei gusti. Anche se abbiamo capelli più lunghi, diventa meno sentita la scelta di sottoporsi a un accorciamento e a una nuova piega. Con i nuovi modelli di moda in questa primavera sarà molto più facile adattarsi ai cambiamenti.

