Un accessorio che passa spesso inosservato e che svolge quasi più una funzione pratica invece che estetica. La cintura è il vero must della stagione, come dimostrano i numerosi stilisti che ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia. Questo perché la cinta assume un aspetto e un significato totalmente nuovo, diventando il punto focale dell’intero look.

Quindi, sono loro le strepitose protagoniste delle passerelle nella stagione 2021 che pochi si aspettano di trovare tra i must dell’autunno-inverno. Ecco alcuni tra i modelli più originali da sfoggiare direttamente sul cappotto come vuole la moda del momento.

I modelli più particolari dell’autunno-inverno 2021

Sul podio è possibile trovare certamente la cintura “Lettering”, ossia una sottile catena con appese le lettere che compongono il nome del Brand. Moschino ne fa addirittura un modello con le perle che ripetono la firma dello stilista.

Le lettere sono in fila una dopo l’altra e cadono sul busto, creando un effetto davvero sinuoso. Non a caso, il logo è un dettaglio di un altro accessorio che vale la pena copiare per un look da vere vittime della moda.

Ma le tendenze in fatto di cinte non finiscono qui, perché ritornano di moda anche i famosi “cinturoni” scamosciati. Questa moda risale agli anni ’90, ma ora gli stilisti la propongono su pantaloni morbidi, appena coperti da un cappotto lungo oversize.

Alcuni modelli vantano dettagli originali, che nessuno si aspetterebbe di trovare su una cintura. Un po’ come accade per il Brand Balmain, che ha in collezione una cinta con chiusura a gancio dorata. I bottoni oro richiamano il gancio che funge da chiusura all’altezza della pancia e che ricorda quasi un utensile da lavoro.

Anche il martellato lucido torna di moda, specie se abbinato a catene laccate color oro.

Altri stilisti come Oscar de la Renta puntano sulla fusciacca scamosciata, in tinte appariscenti come il giallo ocra. Questa spicca su abiti color petrolio o fucsia e conquista per la sua elegante semplicità.

Chanel lancia, invece, un modello in tweed con sottile catena e piccole frange che cadono libere lungo il corpo. Elise Saab punta invece sul cordone, applicato su una base in velluto che circonda la vita.

