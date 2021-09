Quando si tratta di pulire casa, una delle cose più antipatiche e difficili da fare è proprio rimuovere il calcare dalle superfici. E se l’acqua delle nostre tubature è dura e ricca di calcare, il tutto sembrerà ancora di più una missione impossibile.

Per pulire le superfici esistono tantissimi prodotti in commercio, ma pochi di questi fanno ottenere i risultati sperati. Il risultato è che, la maggior parte delle volte, finiremo con l’aver speso soldi inutili per acquistare prodotti inefficaci. E il nostro armadio sarà sempre più pieno di mille detergenti diversi nonché altamente velenosi e nocivi per la nostra salute, e non solo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, invece, scopriremo finalmente come far brillare doccia e rubinetti liberandoli una volta per tutte dal calcare. Utilizzeremo un prodotto naturale, e diremo finalmente addio a spese inutili e nocive, per la salute e per il portafogli.

Eliminiamo finalmente il calcare da doccia e rubinetti in 1 minuto col metodo che sta spopolando

In casa sono 2 le cose più difficili da pulire in assoluto: le fughe nere tra le piastrelle e il calcare ostinato dalle superfici. Per il primo problema abbiamo già trovato una soluzione. Infatti ecco come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno.

Passiamo, invece, alla rimozione del calcare. L’acqua eccessivamente dura, piena di calcare appunto, è difficilissima da gestire, soprattutto con le superfici in acciaio.

Molte persone consigliano di utilizzare l’aceto, ma non è ciò di cui noi vogliamo occuparci oggi. La soluzione ideale e naturale (ed economica) per rimuovere il calcare dalle superfici è l’acido citrico. In pochi lo sanno, ma l’acido citrico è un vero proprio mangia calcare. Vediamo insieme come utilizzarlo.

Il metodo che sta spopolando

Basterà sciogliere 100 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua distillata. Misceliamo i due ingredienti, e in questo modo otterremo una soluzione davvero portentosa. Versiamo la soluzione in un nebulizzatore, e spruzziamola direttamente sulle superfici che vogliamo pulire. Lasciamo agire, e poi passiamo uno straccio. Specifichiamo che dovremo utilizzare il prodotto in questo modo solo su alcune superfici, come i vetri del box doccia.

In tutti gli altri casi, e per essere sicuri del risultato finale, sarà meglio spruzzare la soluzione prima su un panno. Questo, poi, lo passeremo sulle zone interessate. In questo modo eliminiamo finalmente il calcare da doccia e rubinetti in 1 minuto col metodo che sta spopolando.

Approfondimento

La soluzione geniale per disinfettare il materasso con zero fatica eliminando al 100% acari, macchie e sporco