L’estate lascia spazio all’autunno e bisogna già osservare le nuove tendenze invernali che si preparano ad arrivare. È impossibile pensare all’inverno senza fare anche un minimo riferimento al soprabito che veste il maggior numero di persone ogni anno.

Stiamo ovviamente parlando del cappotto, nelle sue mille sfaccettature e nelle sue infinite fantasie e lunghezze. Questo cappotto spopolava già dallo scorso mese per la sua infinita sofisticatezza, ma fortunatamente non è l’unico. Infatti ecco i 4 cappotti super alla moda per quest’inverno che tutte vorranno subito avere nell’armadio per affrontare la stagione con grande stile. Si tratta di 4 must davvero uno più bello dell’altro.

Quali modelli indossare per il prossimo inverno e come abbinarli correttamente

Il primo modello proposto da numerosissimi Brand è il cappotto lungo all’inglese. Si tratta di un soprabito particolarmente adatto alle donne più alte. La lunghezza al polpaccio tende ad accorciare la figura di chi è meno alta, a meno che non indossi un paio di altissime decolleté. Ma il modo migliore d’indossare questo cappotto, solitamente nella fantasia a quadri, è con pantaloni neri, pochette e mocassini con il tacco e le frange.

Il secondo modello è il doppiopetto in tinta unita o a fantasia. Questo è invece ottimo per le donne di statura più bassa ed è consigliabile indossarlo con un paio di stivali al ginocchio in vernice lucida. Se il cappotto è in fantasia, meglio indossare una maglia tinta unita e viceversa. A completare il look sarà uno di questi modelli di occhiali da sole di tendenza e una comoda borsa a mano.

Ecco i 4 cappotti super alla moda per quest’inverno che tutte vorranno subito avere

La terza proposta è il cappotto Jacquard con cintura, dalla particolarissima lavorazione e solitamente in fantasia. La cinta in vita serve a ristabilire l’equilibrio delle proporzioni tra spalle e fianchi. Il modo migliore d’indossarlo è con un paio di stivali rasoterra al polpaccio e una maglia abbastanza sportiva. I gioielli dovranno richiamare l’oro o l’argento presente sulla fibbia della cintura.

L’ultimo modello è il cappotto a scacchi nella tipica lavorazione a maglia. La migliore scelta è senza ombra di dubbio il connubio tra bianco e nero, da richiamare su abiti e calzatura. Si tratta, infatti, di una fantasia già sufficientemente vistosa e occorrerà giocare sulle stesse cromie per non rendere il look troppo eccentrico.