Impossibile far passare l’estate senza aver sperimentato almeno una di queste mode all’ultimo grido del 2021. Si tratta di poche e semplici tendenze che hanno già fatto breccia nel cuore di molte donne per la loro originalità. La Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa ha pensato di riunirle tutte in un’unica mini guida.

Quindi ecco le 5 esclusive tendenze estive da copiare subito per un look da vere vittime della moda che tutte invidieranno. I restanti giorni di agosto offrono ancora l’occasione di sfoggiarli tutti. Ma, per le donne che vogliono giocare d’anticipo, consigliamo anche di acquistare in tempo quest’incredibile capo versatile dell’autunno 2021.

Prima uno sguardo agli accessori

Le prime due tendenze riguardano 2 incredibili accessori sfoggiati da moltissime personalità famose. La prima di cui vogliamo parlare è l’anello oro rosa, con maxi-pietra bianca sul davanti. Il rose gold è un colore a metà tra oro e rosa chiaro, indicato per le donne con sottotono della pelle caldo, come spiegato dall’armocromia. Ma la vera particolarità è la pietra centrale veramente importante e vistosa, in materiali che somigliano a osso.

La seconda tendenza è la borsa a mano plissettata con il logo a ciondolo e pendente. Il manico è veramente molto stretto e rigido e una plissettatura ricorre su tutte la superficie della borsa. Il Brand dello stilista è molto evidente grazie al logo pendente sul davanti della borsa.

Altre delle 5 esclusive tendenze estive da copiare subito per un look da vere vittime della moda

Un’altra moda immancabile di questi tempi è il pantalone in seta a vita alta, che sfina la figura e valorizza il punto vita. Questo modello di pantaloni ha una linea particolarmente fluida ed è perfetto per donne che desiderano guadagnare qualche centimetro di altezza. Per quanto riguarda i colori, consigliamo di puntare su tinte pastello come il color pervinca.

La fantasia animalier torna protagonista dell’estate 2021, anche sui bikini a triangolo, d’acquistare sempre in coordinato tra top e slip. Ma sempre in tema di costumi, il vero protagonista è il bikini intero con cerniera centrale, un dettaglio che rende impossibile passare inosservate.

Per un’abbronzatura invidiabile

Per finire, i pantaloncini in twill di seta con stampe marine che, oltre a essere super comodi, sono perfetti per valorizzare l’abbronzatura. Questo non è l’unico trucco, perché la Redazione aveva spiegato come realizzare a casa un prodotto davvero speciale. Dopo averlo preparato, ne bastano poche gocce per illuminare la pelle in spiaggia e valorizzare l’abbronzatura.