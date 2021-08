Uno degli accessori che più di altri riesce a migliorare o peggiorare un outfit è, senza alcun dubbio, la cintura. Una cinta troppo vistosa rischia di far perdere l’importanza di un vestito, una troppo semplice può perdersi, invece, dietro la bellezza di un abito. Sembra incredibile, ma la scelta della cintura giusta riveste un’importanza cruciale. Per questo motivo, la Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa intende approfondire in questa guida una delle cinture più in vista del momento. Si tratta della cinta a marsupio con morsetto, quindi, ecco l’immancabile accessorio che sfina la figura e riduce il girovita impreziosendo ogni look. Vediamo come sceglierla e in che modo abbinarla impeccabilmente a ogni look.

Che cos’è la cintura a marsupio con morsetto e perché sceglierla nell’outfit

Iniziamo spiegando perché questa cintura sembra “sfinare” il girovita e dare maggiori proporzioni alla figura. Il motivo è semplice: chi compra questa cinta la indossa appena più sotto del girovita, facendo apparire il fisico più stretto di spalle e fianchi.

Tutti portano le normali cinture all’altezza dei fianchi, dirigendo l’attenzione di chi ci guarda proprio in questa zona. Le cinture a marsupio nascono proprio per evidenziare il punto vita e rendere il corpo immediatamente più simile a una clessidra.

La vera particolarità di questo accessorio, però, è un’altra e si tratta del morsetto che regge una minuscola borsetta normalmente dotata di catena.

Ecco l’immancabile accessorio che sfina la figura e riduce il girovita

Il morsetto e la cinta in sé ricordano quasi l’attrezzatura degli sport più impegnativi, come l’arrampicata o simili. Questo tipo di cinta nasce per impreziosire look tipicamente sportivi, come quelli fatti da pantaloni cargo e top halter. Oggi questa cintura diventa un evergreen per quasi ogni look, anche grazie alla comodità di una piccola borsetta a marsupio. La maggior parte dei modelli ha il logo dello stilista impresso proprio sopra alla minuscola borsetta.

Ne esistono veramente tantissimi modelli, che spaziano in forma, dimensioni e colori. Alcuni hanno la superficie martellata o pitonata, altri sono lisci e molto simili alla pelle. La grandezza della borsetta varia da modello a modello e spesso è possibile trovare cinte che ne possiedono anche 2 o 3. Il nostro consiglio è di non esagerare, perché un maggior volume in questa zona rischia d’ingrandire visibilmente il girovita.